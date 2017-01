Che software consigliate per gestire un Bed & Breakfast?

Gestisco un Bed & Breakfast. Ultimamente il numero delle e-mail a cui devo rispondere è cresciuto in maniera esponenziale. Ho cercato sul web qualche programmino open source per la gestione delle prenotazioni ma non ho trovato nulla di …

Gestisco un Bed & Breakfast. Ultimamente il numero delle e-mail a cui devo rispondere è cresciuto in maniera esponenziale.

Ho cercato sul web qualche programmino open source per la gestione delle prenotazioni ma non ho trovato nulla di veramente "funzionale".

Quando si devono gestire molte prenotazioni via Internet una soluzione sarebbe creare un sito con sezione di prenotazione online basata su database SQL, ma ciò comporta buone abilità di programmazione o la necessità di spendere denaro per un programmatore esterno.

C’è poi la possibilità di continuare a gestire manualmente la situazione, inserendo le prenotazioni ricevute via e-mail in un software come Excel o Access con i quali si possono creare fogli elettronici o database con i campi necessari per la propria attività. Altra possibilità, certamente la più specializzata, è utilizzare un software apposito di gestione prenotazioni come quello cui si accenna nella domanda, di cui però non ci sono molti esempi nel mondo open source o freeware. Questo perché trattandosi di software dedicati ad attività commerciali solitamente vengono proposti a pagamento.

Tra i pochi software open source dedicati a questo scopo consigliamo PhpBookingHotel: è un software interamente in italiano, con funzioni molto avanzate: si integra nel sito di qualsiasi hotel, agriturismo e Bed & Breakfast, consente di far prenotare direttamente online le proprie camere e farsi pagare con carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

Il front office offre verifica in tempo reale disponibilità e prezzi, consultazione offerte speciali, prenotazione online immediata con accettazione delle policies dell’hotel, e-mail di conferma con i dati della prenotazione al cliente e all’hotel.

Il back office include un numero illimitato di tipologie camere/alloggi, configurazione politiche di cancellazione, gestione avanzata tariffe “a camera” e configurazione su calendario tramite planner, gestione trattamenti (mezza pensione, pensione completa ecc.), aggiornamento tariffe con due clic su qualsiasi data o periodo, gestione disponibilità e “minimum stay”.

Il software è realizzato in php e mysql, di facile installazione e utilizzo. Come tipico dei software open, è però gratuito solo per uso personale, mentre per uso commerciale si deve pagare una licenza (99 euro l’anno).

Tra le soluzioni non open a basso prezzo segnaliamo Finson Progetto Hotel che costa 129 euro una tantum per 5 postazioni in rete e offre check-in diretto, prolungamento soggiorno, stato presenze, indicazione optional richiesti, telefonate e consumazioni con i rispettivi totali, gestione magazzino con movimentazioni, inventario e articoli sottoscorta, stampe personalizzabili, visualizzazione prenotazioni scadute, creazione menu del giorno con stampa in diverse lingue.