Chatvertising, per vendere con i chatbot

Talvolta chiamato commercio conversazionale, il chatvertising è una tecnica che molti esperti nel campo del marketing ritengono che sia l'ultimo modo utile per pubblicizzare prodotti, servizi o marchi ai consumatori. In parole povere, significa usare i chatbot per raggiungere il target.

Poi, gli individui possono interagire con le marche attraverso i chatbot. Forse uno dei segnali più eloquenti del fatto che chatvertising è la strada per il futuro è che Facebook ha recentemente aggiornato le sue attività pubblicitarie in modo che ora possono essere inserite in Messenger.

Ciò significa che servono come gateway per effettuare ordini con i chatbot. In particolare, Messenger contiene contenuti mirati, ma la chiave è lasciare che un chatbot guidi le persone attraverso il processo di acquisto.

Teoricamente, i programmatori potrebbero dare ai chatbot la possibilità di rispondere alle domande più comuni che i clienti potrebbero porre, come ad esempio i tempi di spedizione medi e se l'abbigliamento è disponibile anche in determinate taglie.

C'è anche la possibilità che le persone interagiscano con i chatbot mentre stanno portando avanti l’acquisto. In questo scenario, il chatbot potrebbe non attirare direttamente una persona ad acquistare qualcosa, ma l'azienda potrebbe promuovere il chatbot come metodo facile per acquistare un prodotto senza interagire con gli esseri umani.

Chatvertising per gli operatori telefonici

Nuance Communications ha mostrato al CES le sue più recenti tecnologie chatbot. Alcuni di questi sviluppi includevano funzionalità chatbot aggiornate per i provider di telefonia mobile. I dettagli sono scarsi, ma un comunicato stampa dell'azienda promette chatbot che offrono "servizi personalizzati".

Esistono già vari modi per ricaricare i dati, tra cui l'immissione dei dettagli tramite tastierini smartphone o l'utilizzo di bancomat. Tuttavia, se i chatbot diventano un altro modo per ottenere più minuti di telefono, questo metodo potrebbe essere ancora più efficiente, soprattutto se i bot ricordano gli importi degli acquisti passati e i dettagli della carta di credito associati con gli utenti che dipendono da loro.

In un altro nuovo sviluppo, Netatmo, una società francese, ha lanciato un chatbot che controlla i dispositivi connessi agli utenti nelle loro case. I sistemi Netatmo funzionano già con Amazon Echo, Siri e altri, ma ora le persone possono impegnarsi con un chatbot Netatmo via Messenger e digitare cose come "Accendi le luci nella stanza della famiglia". Il chatbot diventa più intelligente più una persona lo usa e può gestire domande più complicate come "Chi è a casa in questo momento"?

Nonostante tutte queste entusiasmanti novità all'orizzonte del chatbot, c'è chi dice che gli algoritmi di oggi non riescono a capire veramente tutte le sfumature del linguaggio naturale. Anche se recentemente il sito dei social media ha permesso più opzioni pubblicitarie basate su chat, Facebook spegnerà M, il suo assistente virtuale che vive in Messenger.

L'azienda non ha posto limiti a ciò che le persone potevano chiedere al chatbot di fare, e forse questo era parte del problema. I chatbot di maggior successo sono altamente focalizzati sulle capacità che offrono. Inoltre, M ha sempre richiesto agli assistenti umani di collaborare con la tecnologia per svolgere compiti. Gli analisti ritengono che, per particolari compiti svolti da tutti i chatbot, l'assistenza umana sia cruciale per il prossimo futuro.

È quindi meglio per le persone - e per i brand - avere aspettative realistiche su ciò che i chatbot possono fare. Anche se apparentemente mostrano molte delle stesse caratteristiche degli esseri umani hanno, i bot non sono così consapevoli come le persone. A volte richiedono un ulteriore input da parte dei rappresentanti autorizzati per aiutare i clienti a ottenere ciò di cui hanno bisogno. Tuttavia, mentre i chatbot richiedono ancora il supporto umano, la tecnologia del commercio conversazionale è in costante sviluppo e rimane prevalente nel settore del marketing.