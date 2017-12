Perché il chatbot vocale deve fare parte della strategia aziendale

Siamo tutti abituati al fatto che la comunicazione verso qualsiasi azienda avviene tramite e-mail/chiamata telefonica. Poiché queste spesso comportano fraintendimenti e problemi, preferiamo recarci fisicamente in negozio per esprimere le nostre lamentele. Tuttavia, la maggior parte di noi vorrebbe avere un modo più semplice per comunicare con le imprese senza dover affrontare tante difficoltà. I chatbot hanno iniziato ad affrontare questi problemi e lo fanno attraverso moduli di testo. Ma poiché abbiamo molti stili diversi di scrivere frasi, il chatbot a volte non è in grado di capire le nostre richieste. Per affrontare questo problema, gli ingegneri hanno ideato soluzioni vocali. Visto l'emergente successo di Cortana di Microsoft, Siri di Apple, Google Assistant e Alexa di Amazon, possiamo dire che entro breve il 50% delle ricerche sarà guidato dalla voce. Ecco quindi qualche motivo per cui la voce dovrebbe essere una parte importante di qualsiasi strategia aziendale.

Il chatbot migliora la relazione con i clienti

I consumatori vogliono operazioni senza attriti. Il chatbot di riconoscimento vocale è il modo migliore per soddisfare molte esigenze con l'aiuto dell’intelligenza artificiale. Un assistente vocale basato sull’Ia è quanto chiedono i consumatori, grazie soprattutto alla sua velocità di risposta. Dal pagamento alla prenotazione del viaggio, tutto ha bisogno di velocità, precisione e affidabilità.

Con il robot clienti soddisfatti. Le operazioni finanziarie cercano mezzi non convenzionali per completare le transazioni, motivo per cui è importante che organizzazioni bancarie, cooperative di credito e istituzioni finanziarie si uniscano sotto il tetto comune della trasformazione digitale. La tecnologia di Ia ha il potenziale ineguagliabile di spingere l'efficienza operativa, ridurre al minimo i costi, accelerare la velocità della ricerca e del processo di scoperta, generare entrate migliori e guadagnare la soddisfazione del cliente.

La voce aumenta le informazioni. Avere un bot vocale attivato significa anche usare un sistema con grandi capacità di dati che forniscono informazioni affidabili ai clienti in ogni possibile interazione. Fornendo informazioni ricche e corrette in tempo reale, l'intelligenza artificiale vocale consente di generare il flusso di informazioni istantanee con un processo intelligente. Sorprendentemente, stabilendo una connessione senza soluzione di continuità tra il cliente finale e il personale di servizio, la tecnologia voce di un chatbot Ia offre una soluzione integrata che aiuta a migliorare il lato del cliente dell'esperienza.

I chatbot All-Text-No-Voice sono meccanici. Ci sono ancora servizi di chat robot efficienti che funzionano anche con un'interfaccia basata sul testo; tuttavia le conversazioni umane hanno bisogno di un supporto vocale sostanziale per prendere importanti decisioni aziendali e approvarle con il timbro di una voce umana. Il semplice testo robotizzato spesso manca di trasparenza, contesto e sentimenti personalizzati, rendendo le interazioni piuttosto inorganiche e faticose, con la conseguente interpretazione errata di una reale sfumatura delle conversazioni. Così, la chatbot vocale aiuta a superare il problema e rappresenta un futuro di comunicazione aziendale altamente automatizzato e basato sull'intelligenza.

Risposte rapide. Un altro elemento che rende le nostre interazioni più reali, efficaci e umane è la velocità del feedback verbale ricevuto dal robot di riconoscimento vocale. In qualsiasi attività che comporti un grande volume di tattiche di acquisizione e fidelizzazione dei clienti, le risposte istantanee sono quelle preferite. Parlare con il robot fornirà un'esperienza soddisfacente e reale.

Migliore gestione delle attività da scambio bidirezionale. La parte migliore di avere un comando vocale è che sostanzialmente rafforza la comunicazione bidirezionale, lasciandovi con un'esperienza piacevole. Per esempio, pensate a una situazione in cui avete bisogno di prenotare un volo o prenotare una cena al ristorante. Il chatbot può anche essere utile per avere consigli su cosa fare la sera facendo risparmiare un sacco di tempo.

Nessun contatto fisico. A differenza delle soluzioni di chat basate su testo puro, in cui è necessaria la presenza di un dispositivo di supporto, i robot di chat vocale intelligenti non si legano a nessun hardware particolare. La nuova tecnologia permette di parlare con l’assistente vocale senza usare pulsanti di controllo. Dal punto di vista del business, questo potrebbe significare diminuire il costo di acquisto del mezzo di comunicazione fisico e l'aumento del Roi con maggiore velocità e coinvolgimento.

Interazioni tra macchine di facile utilizzo per le imprese. Il concetto esclusivo di comunicazione da macchina a macchina mira a collegare più dispositivi insieme per realizzare un'esperienza utente senza soluzione di continuità e accelerare il ritmo delle operazioni aziendali. In queste interazioni, i bot vocali giocheranno un ruolo fondamentale per aumentare l'efficienza, la prontezza e il comfort sia da parte dei clienti sia del business. Per esempio, Amazon Echo aiuta i clienti a ordinare la pizza da Domino's. Si può solo chiedere ad Amazon Echo di effettuare un ordine e si collegherà direttamente all'app di Domino's per fare il lavoro a tuo nome, risparmiandoti il fastidio di dire fisicamente al tuo telefono per effettuare l'ordine. Questa tecnologia dirompente rivoluzionerà il volto del commercio e le tecniche di coinvolgimento di un marchio assieme all'uso di dispositivi di casa.

I robot si traducono in produttività multitasking. Inizialmente, con la sua nuova introduzione sul mercato, i robot ad attivazione vocale erano spesso visti come una soluzione tecnologica per il settore dell'assistenza al cliente o per le persone che necessitavano di un'assistenza rapida con i loro compiti quotidiani e il loro dilemma dello shopping. Con l’intelligenza artificiale è possibile fare di più. È possibile utilizzarli come assistenti virtuali on-demand che aiutano a migliorare la produttività dell'ufficio integrandosi con le app esistenti sui nostri computer e dispositivi digitali.

Le aree in cui i robot Ia fanno la differenza comprendono l’eliminazione della necessità di digitare un'applicazione di pura chat testuale, risparmio di tempo grazie al raggiungimento degli obiettivi con conversazioni rapide, efficaci e semplici, collaborazione interna con il personale della direzione degli uffici, visualizzazione rapida dei rapporti sui dati di vendita e marketing, programmazione e gestione tempestiva delle riunioni con i clienti, impostazione di promemoria e appuntamenti di prenotazione, scrittura e invio di e-mail, acquisto e approvvigionamento di merci sul posto di lavoro, ricerca e generazione di elenchi di concorrenti, dirigenti e immobili per uffici vacanti.

La voce sarà sinonimo di valore. Dal momento che i servizi vocali sono evoluti in modo da essere vicini possibile al parlato dell'essere umano, le capacità interattive dei chatbot stanno aggiungendo un valore incredibile per molte aziende. I servizi ai clienti basati sulla voce non solo guidano conversazioni migliori e più veloci nella vita personale, ma mostrano anche il loro fascino tra i clienti. Inoltre, molti studi confermano l'aumento delle vendite, della produttività e del Roi grazie al supporto guidato dai chatbot.