Ces 2019, con la ciotola intelligente l’italiana Volta vince l’Innovation Award

Con la ciotola Mookkie, capace di riconoscere visualmente il singolo animale, l’azienda italiana Volta ha vinto l’Innovation Award nella categoria Smart Home al Ces 2019.

Mookkie è una ciotola per ogni tipo di animali domestici dotata di intelligenza artificiale. Attraverso una telecamera grandangolare registra le immagini dell’animale cui è destinato il cibo, quindi le rielabora con un’architettura di rete neurale profonda.

Così facendo è in grado di riconoscere visivamente la presenza dell’animale domestico e attivare l’apertura dello sportello per permettergli di poter accedere al cibo, con una logica del tutto simile al “face-unlock” degli smartphone.

Il riconoscimento visuale richiede l’elaborazione di un trilione di operazioni al secondo, potenza di calcolo che Volta è stata in grado di concentrare all’interno della ciotola.

Mookkie è stata progettata da Volta pensando sia all’animale domestico, sia suo proprietario. La ciotola dove viene riposto il cibo è rimovibile, facile da prendere e si riposiziona agevolmente al centro della struttura grazie a un sistema magnetico.

La forma interna della ciotola è estremamente ergonomica, raggiungibile da ogni punto, quindi accessibile ad ogni tipo di animale. Mookkie, su richiesta, fornisce notifiche e anche brevi video clip attraverso l’app per smartphone dedicata, per la tranquillità del proprietario dell’animale domestico. Inoltre, può essere comandata ed interrogata attraverso le più comuni interfacce vocali per la casa: il proprietario può controllare con la sola voce la ciotola, chiedere informazioni sui pasti e ordinare il cibo quando si sta esaurendo.

Al momento è da considerarsi un oggetto artigianale, realizzato in Italia e completamente personalizzabile, realizzabile solo su richiesta.

Ma in collaborazione con Pet Electronics Company di New York, Volta, sta industrializzando il prodotto per poterlo offrire al mercato americano ad un prezzo iniziale di 189 dollari a partire indicativamente da settembre 2019.

Mookkie sarà disponibile sul sito della società e sui siti di e-commerce.

Come spiega l’amministratore delegato di Volta, Silvio Revelli in una nota, «Mookkie è la dimostrazione di come sia possibile re-inventare praticamente ogni oggetto che conosciamo, anche il più semplice, mettendo al centro del design di prodotto l’intelligenza artificiale».