Ces 2019: l’italiana Shin Software fa immergere nel Cad

Accanto ai big player internazionali quest'anno è presente al Ces 2019 una delegazione di startup nazionali, fra cui la novarese Shin Software.

La società guidata da Stefano Provenzano ha portato a Las Vegas Showin3D, una piattaforma per la costruzione di applicazioni interattive in grado di gestire i disegni Cad, processarli con rendering 4K in tempo reale e trasformarli in un'esperienza immersiva.

Show in 3D è una piattaforma che consente di sviluppare applicazioni 3D interattive per ogni tipo di azienda, dalle presentazioni interattive ai configuratori prodotto, dai cataloghi interattivi alla preventivazione 3D.

La soluzione consente di ridurre il time to market utilizzando i file Cad per creare presentazioni 3D interattive, configuratori di prodotto 3D e manuali online. Lo fa con un processo di conversione automatizzato dei file Cad direttamente dal PLM.

Coinvolgimento in 3D

Show in 3D accorcia il ciclo di vendita stimolando e creando interazione con i clienti utilizzando cataloghi interattivi 3D e configuratori di prodotto 3D che informano in modo efficace e valorizzano al meglio il prodotto. Gli utenti sono coinvolti in una esperienza emozionale nel 3D, personalizzata tramite presentazioni per prodotti e soluzioni.

La soluzione può essere utilizzata anche per accorciare i processi di formazione del personale e per creare strumenti di assistenza remota per il supporto tecnico utilizzando manuali interattivi in 3D, don animazioni 3D, flussi di lavoro e processi raffigurati in modo chiaro ed efficacie.

Show in 3D configura e preventiva i prodotti complessi usando un sistema di preventivazione 3D aumentando l'efficienza e semplificando il lavoro della rete vendita mantenendo il controllo e migliorando la qualità dei preventivi. Consente di tracciare online e offline l’utilizzo dei prodotti 3D su tutti i dispositivi e di identificare in tempo reale le tendenze degli utenti.