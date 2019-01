Al Consumer Electronics Show 2019 di Las Vegas Samsung ha svelato i nuovi Notebook 9 Pro e Flash, che combinano stile e potenza. Il Samsung Notebook 9 Pro si presenta con un raffinato involucro in metallo e un corpo molto sottile, e offre allo stesso tempo funzionalità avanzate. Il Samsung Notebook Flash ha un aspetto moderno e combina caratteristiche premium a un prezzo accessibile.

L’azienda ha introdotto anche una nuova gamma di display. Lo Space Monitor ha un’impostazione minimalista pensata per gli spazi di lavoro moderni. Il modello UR59C è un monitor UHD 4K curvo da 32 pollici progettato per i creatori di contenuti. Nuovo è anche il monitor CRG9 da 49 pollici per il gaming.

Samsung Notebook 9 Pro

Il Samsung Notebook 9 Pro è stato ridisegnato per gli utenti attenti allo stile, ma senza rinunciare alle prestazioni. Il portatile è caratterizzato da cornici del display dalle dimensioni ridotte e da due altoparlanti stereo da 1,5 W con Thunder Amp. Dispone inoltre di una tastiera completamente ridisegnata e offre una durata della batteria che arriva a 14 ore.

Il Samsung Notebook 9 Pro si basa sul sistema operativo Windows 10 Home ed è progettato per i professionisti attenti alla creatività. A loro, ma non solo, è destinata anche la Active Pen, con più di 4000 livelli di sensibilità alla pressione, inclusa nella confezione.

Samsung Notebook Flash

Accessibilità e velocità si fondono nel Samsung Notebook Flash, un laptop con funzionalità moderne offerte a un prezzo conveniente. È dotato della tecnologia Gigabit-Wifi per velocità adeguate sia per lo streaming che per la navigazione in rete. Consente inoltre agli utenti di eseguire l'accesso istantaneo con il lettore di impronte digitali.

Il Samsung Notebook Flash presenta un insolito chassis con motivo in ”stile tessile” e un design un po’ retrò, anche nella tastiera. Dispone di diverse porte per le opzioni di connettività e offre una durata della batteria fino a 10 ore. C’è anche uno slot per memoria Universal Flash Storage/MicroSD.

Principali caratteristiche tecniche

Samsung Notebook 9 Pro Samsung Notebook Flash Processore 8th Gen Intel Core i7-8565U Intel Celeron N4000

Intel Pentium Silver N5000 Memoria 8G LPDDR3 4GB OS Windows 10 Home Windows 10 Home Storage 256G PCIe NVMe 64GB eMMC Wireless 802.11ac 2×2 (Giga) 802.11ac 2×2 (Giga) Grafica Intel UHD 620 graphics Integrata Porte Thunderbolt 3 x2, USB-C x1,3.5mm, microSD USB-C x2, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, HDMI x1, 3.5mm, UFS & MicroSD Combo Display 13.3” FHD, 6.7mm bezel, 350 nits 13.3″ FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare Camera HD Camera Web Cam

Samsung Space Monitor

Il design elegante del Samsung Space Monitor è anche la sua principale funzionalità. Cioè consentire agli utenti di concentrarsi sui contenuti dello schermo e non su ciò che lo circonda. È infatti caratterizzato da una soluzione salvaspazio, con un braccio integrato e morsetti per la scrivania. In questo modo libera spazio sulla scrivania e massimizza la produttività sul lavoro.

Samsung Space Monitor è facile da configurare e regolare sia quando lo si usa che quando non lo si utilizza. Lo si può spingere indietro e riporre contro il muro in modo semplice. Grazie alle capacità di regolazione ergonomiche, all'accesso facile alle porte e a un sistema di gestione dei cavi, Space Monitor migliora aspetto e funzionalità di qualsiasi stazione di lavoro o home office.

Il modello da 27 pollici offre una risoluzione QHD, mentre il modello da 32 pollici presenta contenuti in 4K UHD.

Samsung UR59C 32”

Il nuovo monitor da 32 pollici UR59C è ideato per i creatori di contenuti. Presenta un display curvo UHD con un rapporto di contrasto di 2.500: 1 e una risoluzione UHD 4K 3840 × 2160 con supporto fino a un miliardo di colori. La curvatura 1500R offre un'esperienza d’uso coinvolgente.

L'UR59C è disponibile in finitura Dark Blue Gray e ha un design molto sottile, con una profondità di soli 6,7 mm. Lo schermo bezel-less su tre lati è fissato a un supporto in metallo sottile ma robusto, che riduce l’ingombro sullo spazio di lavoro.