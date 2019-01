Tempo di nuovi notebook per Acer al Ces 2019 di Las Vegas, con l’introduzione di vari modelli.

L’Acer Chromebook 315 è dotato degli ultimi processori AMD A6-9220 o AA4-9120 e di schede grafiche Radeon.

Swift 7 è dotato di un design completamente rinnovato, sottile, leggero e compatto, e con un rapporto screen-to-body del 92%. I nuovi modelli Predator Triton 900 e Triton 500 dispongono delle ultime Gpu Nvidia GeForce RTX 2080.

Acer Chromebook 315

La linea di Chromebook da 15,6 pollici di Acer si arricchisce con il primo modello basato su chip AMD. Il nuovo Chromebook 315 si basa infatti sui più recenti processori AMD A6-9220C o A4-9120C.

Chromebook 315 è inoltre dotato di un display IPS Full HD da 15,6 pollici. Ed è disponibile sia in configurazione touch-screen che non. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti due porte USB Type-C Gen 1.

Il supporto wireless è garantito dal WiFi 802.11ac con tecnologia MIMO 2x2 e dal Bluetooth 4.2. In più, vi sono due porte USB 3.0 e il jack audio che combina l'ingresso per cuffie e microfono e l'uscita per altoparlanti esterni. Dal punto di vista audio, due ampi altoparlanti sono posti di fianco alla tastiera del Chromebook 315.

Il Chromebook 315 pesa 1,72 kg e misura 380,54 x 256,28 x 19,95 mm; la batteria dura fino a 10 ore. Naturalmente i Chromebook sono basati sul sistema operativo Chrome OS di Google. Acer Chromebook 315 arriverà in Europa ad aprile con prezzi a partire da 399 euro.

Acer Swift 7

Lo Swift 7 è un laptop sottile e leggero, premiato con un Ces 2019 Innovation Award. Vanta un rapporto screen-to-body del 92% ottenuto grazie a cornici estremamente sottili, per un pannello quasi privo di bordi.

Il display touch Full HD 1920x1080 da 14 pollici è basato sulla tecnologia IPS. È anche resistente, grazie alla protezione costituita da uno strato di Corning Gorilla Glass 6.

Swift 7 è leggero e compatto. I bordi da appena 2,57 millimetri riducono la larghezza e la profondità del laptop, che misurano 317,9 mm e 191,5 mm. il nuovo Swift 7 misura inoltre 9,95 mm di spessore e pesa solo 890 grammi. Si tratta di un prodotto pensato per chi è spesso in giro e ha la necessità di trasportare il notebook. L’involucro è realizzato in lega di magnesio-litio e magnesio-alluminio, per offrire la robustezza necessaria a questo tipo di utilizzo.

Per quanto riguarda l’elaborazione, Swift 7 è potenziato dall'ultimo processore Intel Core i7-8500Y di ottava generazione. La capacità di archiviazione PCIe SSD arriva fino a 512 GB, e la RAM LPDDR3 fino a 16 GB. La connettività è garantita dalla due porte USB Type-C con supporto agli standard Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2.

Il nuovo Swift 7 sarà disponibile nell'area EMEA a fine aprile a partire da 1.999 euro, con custodia e dongle 2-1 inclusi nella confezione.

Predator Triton 900 e 500

I modelli Predator Triton 900 e 500 sono due nuovi notebook da gioco di Acer. Arrivano con un design rinnovato e con le ultime schede grafiche GPU NVIDIA GeForce RTX 2080.

Maggiori informazioni sui nuovi prodotti Acer sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo link.