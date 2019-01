La WiFi Alliance ha di recente introdotto il WiFi 6 di ultima generazione, e Netgear non tarda a rispondere presente. In occasione del Ces 2019 l’azienda annuncia infatti che il sistema Orbi Mesh sarà presto disponibile con 802.11ax, ovvero WiFi 6.

Le prestazioni dei sistemi Orbi Mesh, preannuncia Netgear, sono ulteriormente migliorate aggiungendo 1024 QAM con un backhaul 4x4 WiFi 6. Ciò aumenta velocità, copertura e capacità del collegamento wireless dedicato alla connessione del router Orbi ai suoi satelliti.

Inoltre, grazie a un processore Qualcomm quad-core avanzato, Orbi con WiFi 6 supporterà flussi Wi-Fi simultanei con prestazioni ancora più elevate. Questo rende possibile una connessione veloce verso dispositivi multipli. Risponde dunque alle esigenze delle moderne case connesse, con molteplici device wireless collegati a Internet, streaming video HD e 4K, dispositivi intelligenti e così via.

Orbi con Wi-Fi 6, informa Netgear, sarà disponibile sulla serie Orbi RBK50 nella seconda metà del 2019.

Netgear per le Pmi

Per quanto riguarda le nuove linee di prodotti per le Pmi, innanzitutto c’è la nuova serie Smart Managed Pro S350 IPV6. Questa si compone di cinque modelli di switch, inclusi switch Gigabit Ethernet con 8, 24 e 48 porte e 2 o 4 porte SFP per collegamenti in fibra. I modelli a 8 e 24 porte includeranno varianti PoE+ (Power over Ethernet Plus).

Essi offrono funzionalità Layer 2, prestazioni avanzate e facilità d'uso. Sono inoltre progettati appositamente per reti in cui voce, video e dati poggiano su un’unica rete. Non mancano funzionalità avanzate come L2/L3/L4 Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP) e Spanning Tree Protocol (STP).

Il Satellite Business Orbi Pro Mesh Wi-Fi a Soffitto si collega a Orbi Pro Router o qualsiasi altro satellite Orbi Pro tramite la tecnologia brevettata FastLane3. Il collegamento è con un backhaul wireless dedicato, per gli ambienti dove il cablaggio è complicato o impossibile.

Orbi Pro Ceiling può essere alimentato anche utilizzando cavi Ethernet con (PoE) utilizzando il Wi-Fi MU-MIMO 4x4 per coprire ambienti più densi di traffico. L'alimentazione automatica e la gestione dei canali tra i satelliti consentono un miglior roaming, copertura e prestazioni superiori.

Router e access point per uso aziendale

Il Wireless Access Point Insight Managed Smart Cloud Tri-band 4x4 (WAC540) è una soluzione per ambienti densi ad alto traffico. Ambienti che richiedono un Wi-Fi affidabile ad alte prestazioni e per connettività IoT.

Con tre frequenze radio separate (due canali da 5 GHz e uno da 2,4 GHz), il WAC540 offre un throughput totale di 3 Gbps, ampia copertura e standard di sicurezza a livello commerciale. Con funzionalità avanzate come band-steering, beamforming, bilanciamento del carico, airtime fairness e roaming avanzato, il WAC540 può supportare centinaia di client Wi-Fi per le aziende che richiedono massima copertura e prestazioni eccellenti.

Il router AC2000 Wi-Fi (WAC124) è una soluzione WiFi per gli uffici di piccole imprese, i caffè e i negozi al dettaglio. Non richiede un'installazione complicata e fornisce una copertura con 300Mbps + 1734Mbps su canali indipendenti, utilizzando antenne esterne. Come router è in grado di supportare tre SSID separati e sicuri su un WiFi MU-MIMO Wave2 802.11ac Wave 4x4.

Inoltre, la piattaforma Insight Cloud Management consente con grande semplicità l'onboarding dei dispositivi, l’impostazione intuitiva, la gestione remota e il monitoraggio completo, sia del nuovo WAC540 sia dell’Orbi Pro Ceiling che dell'intera rete.

Meural Generation 3.0

Al Ces 2019 viene svelata anche la terza generazione del Canvas Meural. Si tratta della prima prodotta da Netgear a seguito dell’acquisizione di Meural avvenuta lo scorso agosto. Il prodotto è stato premiato con un CES 2019 Innovation Awards Honoree.

Meural Generation 3.0 introduce una serie di miglioramenti sotto il profilo hardware, software e dei contenuti. Meural sarà disponibile in quattro varianti di cornice e in due dimensioni: da 27 pollici e da 21.5 pollici. Meural offre una cornice elegante e una vasta libreria di oltre 30.000 immagini museali, artistiche e contenuti forniti da partner in tutto il mondo.

Sicurezza per il network domestico

Netgear Armor, powered by Bitdefender, è un servizio di sicurezza informatica multi-layer che sarà reso disponibile nei prossimi mesi ai clienti Orbi tramite aggiornamento software. Netgear Armor è in grado di rilevare e proteggere attivamente i dispositivi da minacce informatiche come virus, malware, spyware, ransomware, phishing e botnet.

La soluzione blocca i tentativi di accesso ai siti web, URL o indirizzi IP che potrebbero rubare informazioni o portare a furti d’identità. Grazie all’app Orbi, sarà possibile ricevere notifiche istantanee quando vengono rilevate e bloccate minacce informatiche.

Il servizio sarà gratuito per i primi 90 giorni. Include inoltre il software Bitdefender Total Security per un numero illimitato di dispositivi personali come Pc, Mac e dispositivi mobili con sistemi iOS e Android.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Netgear, a questo link.