Netatmo è l’azienda francese specializzata nei prodotti per la smart home che di recente è entrata a far parte del Gruppo Legrand. Il marchio è noto soprattutto per il suo Termostato Intelligente e per le videocamere di sicurezza.

Anche il nuovo prodotto presentato al Ces di Las Vegas rientra nella categoria delle soluzioni per la sicurezza della casa smart. Si tratta del Campanello Intelligente con Videocamera, che consente all’utente di vedere i visitatori e parlare con loro.

Il Campanello Intelligente con Videocamera di Netatmo

Il Campanello Intelligente con Videocamera di Netatmo consente di guardare sullo smartphone chi si trova alla porta di casa.

Quando un visitatore suona, l’utente può scegliere di parlare con lui anche rispondendo in remoto dal proprio smartphone.

Quindi ovunque sia, nell’abitazione, in ufficio o in vacanza dall’altra parte del mondo, potrà rispondere al campanello di casa. Il Campanello Intelligente dispone infatti di microfono e altoparlante integrati.

Ma il Campanello Intelligente di Netatmo non si limita a intervenire quando un visitatore bussa alla porta. Infatti, grazie al rilevamento di persone, l'utente riceve una notifica in tempo reale se qualcuno si aggira davanti alla porta di casa. Oltre ad attivarsi la notifica, viene anche registrato il video dell’evento.

Le impostazioni possono essere comunque completamente personalizzate. L'utente può quindi disattivare le notifiche e le registrazioni in base alle proprie preferenze. Oppure può impostare aree di allarme specifiche, in modo che il dispositivo avvisi se si dovesse verificare qualcosa di anomalo in quella zona.

Le principali caratteristiche tecniche

Il Campanello Intelligente di Netatmo è dotato di una videocamera Full HD 1080p con un obiettivo grandangolare a 160°. La funzione HDR si adatta ai cambiamenti improvvisi della luce e offre una visione chiara indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. È inoltre dotato della visione notturna a infrarossi.

Per quanto riguarda l’installazione, il dispositivo Netatmo semplicemente sostituisce un campanello esistente e si collega alla rete Wi-Fi domestica. Il Campanello Intelligente con Videocamera, spiega l’azienda, è compatibile con tutte le installazioni elettriche.

L’accesso avviene attraverso l’app Netatmo Security, disponibile su smartphone, tablet, e Apple Watch, nonché Pc e Mac (Netatmo Web). Nell’app si trovano tutte le funzionalità del dispositivo: notifiche, accesso al livestream, cronologia di chiamate e eventi, registrazioni e archiviazione dei video.

Video e cronologia delle chiamate ricevute dal dispositivo sono salvati localmente su una scheda microSD interna. Possono anche essere trasferiti e conservati automaticamente sull’account Dropbox o sul server FTP dell'utente. Per una trasmissione sicura dei dati allo smartphone, il Campanello Intelligente con Videocamera utilizza la crittografia end-to-end.

Compatibilità e disponibilità

Il Campanello Intelligente di Netatmo è compatibile con Apple HomeKit. L’utente può quindi vedere il Campanello nell’app Home o può chiedere a Siri di mostrarlo. È possibile anche creare scenari nell’app Home per collegare il Campanello Intelligente con Videocamera ad altri prodotti abilitati a HomeKit.

È inoltre compatibile con IFTTT, la piattaforma che permette di collegare e far interagire app, dispositivi connessi e servizi web.

Il prodotto sarà disponibile nella seconda metà del 2019; il produttore non ha reso noto al momento il prezzo di vendita.