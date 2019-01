Lg Electronics è pronta a svelare il suo ultimo modello di monitor UltraWide, per la produttività. Nonché il nuovo modello della linea UltraGear, dedicata al gaming. La presentazione ufficiale avverrà nel mese di gennaio, al Ces di Las Vegas.

È senz’altro appariscente la novità rappresentata dall’imponente monitor UltraWide da 49” di Lg. Si tratta di un display progettato per incrementare la produttività delle postazioni di lavoro in qualunque ambito applicativo.

Il nuovo monitor UltraWide di Lg

Il nuovo monitor UltraWide per computer di Lg è dotato di un ampio schermo curvo con formato 32:9. Con il suo taglio cinematografico, il modello 49WL95 è ideato come soluzione di qualità in grado di sostituire il set-up multi-schermo.

Le proporzioni e lo spazio extra a disposizione, fornito dal display da 49”, rendono questo monitor UltraWide per Pc anche ideale per il multitasking. Il nuovo display dispone di un numero effettivo di pixel pari a 5120x1440. Una risoluzione equivalente a due monitor da 27” Quad High Definition affiancati. Con i suoi 108 pixel per pollice (PPI), è in grado di garantire anche una ottimale nitidezza delle immagini.

Monitor per design e architettura

Lg descrive il nuovo modello 49WL95 come uno strumento di lavoro adeguato per qualsiasi tipo di attività. Un monitor UltraWide adatto per chi lavora nel mondo della finanza, in ambito IT o nel campo del design e dell’architettura, ad esempio.

Il display utilizza la tecnologia IPS di Lg e assicura una riproduzione di colori accurata, che copre il 99% dello spazio colore sRGB. Con il supporto per la tecnologia HDR10, questo monitor è anche in grado di visualizzare video e contenuti HDR.

Per sfruttare al meglio lo spazio molto ampio a disposizione sullo schermo, questo monitor UltraWide offre la modalità Picture-by-Picture (PBP). Questa consente di visualizzare diversi contenuti affiancati, provenienti da più fonti, e di lavorare in contemporanea con più applicazioni.

Il software Dual Controller consente la connessione a diversi dispositivi, tutti controllabili tramite una singola tastiera e un mouse. Interagendo perfettamente con l’impostazione PBP, migliora il workflow e aumenta l'efficienza.

Le porte USB Type-C permettono agli utenti di trasferire dati e caricare dispositivi, anche portatili, contemporaneamente. Il display curvo del monitor UltraWide contribuisce inoltre ad aumentare la sensazione di immersione dell’utente. Allo stesso tempo il design, pulito e minimalista, e il supporto sottile in metallo, aggiungono un tocco elegante all'intera soluzione.

Anche un monitor per il gaming

Al CES di Las Vegas Lg presenta anche un nuovo monitor gaming della linea UltraGear. È caratterizzato dalla tecnologia Nano IPS, dal supporto per NVIDIA G-SYNC e da un refresh rate a 144Hz. Un display quindi ottimizzato per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

La risoluzione è da 3840x1600 e la copertura è del 98% della gamma di colori DCI-P3. Il monitor è dotato di uno schermo curvo con formato 21:9 e di un design praticamente borderless. La retro-illuminazione Sphere Lighting, progettata per creare un ambiente di gioco ancora più coinvolgente, offre fino a sei diverse impostazioni di colore dal retro del monitor.