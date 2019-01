Nell’ambito del Ces 2019, Lenovo ha annunciato un nuovo gruppo di dispositivi intelligenti che vanno ad arricchire il portfolio del marchio. Si tratta di prodotti potenziati dalla “smart technology” dell’azienda, implementata per mezzo dell’IoT e dell’intelligenza artificiale.

Queste nuove soluzioni Lenovo sono concepite partendo dal concetto di Intelligent Transformation. L’idea cioè, spiega l’azienda, che le persone possano migliorare il modo in cui vivono il gioco, il lavoro, l’ambiente domestico attraverso la tecnologia.

Lenovo e la smart home

Lenovo Smart Clock con Google Assistant è l’ultima aggiunta alla linea di prodotti Lenovo per lo smart living. Studiato per la camera da letto, Lenovo Smart Clock consente gestire la casa e ascoltare musica attraverso l’audio-grouping multi-ambiente. Lenovo Smart Clock va ad affiancare lo Smart Display e Smart Home Essentials.

In collaborazione con Amazon, l’azienda ha anche annunciato i Lenovo Smart Tab. Si tratta di una nuova categoria di tablet 2-in-1 che si trasformano in smart screen con Amazon Alexa. Basta posizionare il device nella Lenovo Smart Dock fornita di serie e il tablet si trasforma in uno schermo intelligente in modalità “Show”.

Lenovo Smart Tab consente di avere in casa un tablet Android con tutte le funzionalità, che funge anche da centro di controllo per i dispositivi della smart home.

I computer Yoga di nuova generazione

Il modello Yoga S940 è un laptop ultrasottile con Windows 10 che offre una suite di funzioni Lenovo Smart-Assist abilitate dall’intelligenza artificiale. Queste funzioni dovrebbero essere disponibili a partire da maggio 2019. Grazie all’intelligenza artificiale, diventa ad esempio possibile annullare automaticamente il rumore di fondo e sfocare le immagini in secondo piano nel corso delle videochiamate.

Non appena l’utente smette di guardare lo schermo del laptop, i sensori dello Yoga S940 sono in grado di rilevarne l’assenza e bloccare il display. In tal modo si proteggono i dati da sguardi indiscreti, preservando la privacy. Yoga S940 è inoltre in grado di migliorare la produttività spostando il contenuto delle finestre aperte ma non in uso su un monitor esterno. Il nuovo Yoga S940 presenta un vetro curvo Contour Glass che si avvolge attorno alla cornice del display. In tal modo riducendone ancora di più lo spessore.

Lenovo Yoga A940 è pensato per i creatori di contenuti digitali. Dotato di Windows 10, è una potente tela virtuale con un grande display touch 4K IPS da 27 pollici opzionale con Dolby Vision. Presenta una cerniera rotante che permette di inclinare il display di 25° sull’orizzontale, offrendo una notevole flessibilità e stabilità quando si usa il display per disegnare.

Il convertibile 2-in-1 Lenovo Yoga C730 da 15 pollici è stato presentato con un nuovo display AMOLED fino a 4K. È inoltre dotato di altoparlanti JBL con Dolby Atmos per una resa audio immersiva. Lo Yoga C730 è equipaggiato con processori Intel Core i7 di ottava generazione, Windows Ink per l’utilizzo con la digital pen, Windows Hello per il log-in istantaneo, Cortana e Alexa.

Yoga Mouse con Laser Presenter con una semplice rotazione si trasforma da mouse ergonomico, con 1.600 DPI massimi, a puntatore laser (e viceversa).

ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga

Per il 2019, Lenovo ha perfezionato i laptop ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga in diverse aree, portando importanti miglioramenti. Ha inoltre introdotto un’evoluzione del “look & feel” dei laptop per rispondere ai gusti dei professionisti più dinamici. A potenziare i Pc, l’azienda ha presentato una selezione di accessori per l’ecosistema digitale in ufficio, a casa e in trasferta.

Tra gli accessori disponibili, la Dock di seconda generazione ThinkPad Thunderbolt 3, le cuffie USB-C Lenovo Pro Stereo, il VOIP 360 Camera Speaker, l’hub alimentato Powered USB-C, l’altoparlante Lenovo 700 Bluetooth ultraportatile e lo zaino Commuter Backpack.

Il nuovo design sarà tra le caratteristiche più significative dell’ultima generazione di ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga. Il primo presenta una copertura con la trama della fibra di carbonio in evidenza. Mentre il ThinkPad X1 Yoga è stato riprogettato per presentare uno chassis d’alluminio grigio-ferro con lavorazioni di alta precisione.

I miglioramenti vanno oltre l’aspetto esteriore, con maggiori funzioni di sicurezza quali ThinkPad Privacy Guard. Nonché un più veloce lettore biometrico Match-on-Chip delle impronte digitali. L’esperienza d’uso del dispositivo beneficia di display migliorati, dell’audio Dolby Atmos, di un maggior numero di microfoni integrati e di migliori funzionalità wireless.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Lenovo, a questo link.