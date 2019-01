Withings sfrutta i riflettori del Ces di Las Vegas per introdurre tre nuovi prodotti per il fitness e la salute.

Questi sono: due smartwatch, i modelli Move e Move ECG, e il dispositivo di monitoraggio BPM Core.

Withings BPM Core

Withings BPM Core è un dispositivo smart di monitoraggio cardiovascolare che integra tre funzioni in un singolo device. Va quindi oltre la misurazione della pressione sanguigna e offre anche l’ECG e uno stetoscopio digitale.

Il dispositivo si è aggiudicato un CES Innovation Award ed è il prodotto per la salute più avanzato del marchio. Oltre al monitoraggio della pressione e della frequenza cardiaca, registra l’elettrocardiogramma per rilevare un’eventuale fibrillazione atriale (AFib).

Inoltre, spiega il produttore, lo stetoscopio digitale del device aiuta a monitorare il funzionamento delle valvole cardiache.

L’apparecchio registra le informazioni sulla salute all'interno della app Health Mate, disponibile per iOS e Android. Withings BPM Core si connette tramite Bluetooth e Wi-Fi, pertanto non è necessario che lo smartphone sia presente per prendere le misurazioni. L'app acquisisce tutti i risultati di ciascuna delle tre diverse misurazioni per fornire un record completo della salute cardiovascolare.

Withings BPM Core è in dimostrazione al Ces di Las Vegas. Il dispositivo, rende noto l’azienda, sarà disponibile per l'acquisto nel Q2 2019. È attualmente, quale dispositivo medico, sotto review per le autorizzazioni FDA e CE.

Withings Move e Move ECG

Sempre al Ces di Las Vegas, l’azienda ha presentato anche due smartwatch: Move e Move ECG.

Withings Move è un elegante orologio analogico con funzionalità integrate di activity tracking e rilevamento del sonno. Move dispone di tre quadranti: due per l’orario e uno per il monitoraggio dell’attività.

La collezione Withings Move prevede inizialmente cinque opzioni per le finiture e i colori. Successivamente la scelta dovrebbe ampliarsi e, informa l’azienda, entro l’anno sarà possibile personalizzare molti aspetti del design.

Lo smartwatch è in grado di riconoscere automaticamente diverse attività, tra cui corsa, passeggio, bicicletta e nuoto. Il prezzo del Withings Move è di circa 70 euro.

Withings Move ECG sarà invece disponibile a partire dal secondo trimestre 2019, al prezzo di circa 130 euro. Come lascia intuire il nome, rispetto al modello precedente, questo smartwatch è in grado anche di eseguire un elettrocardiogramma.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Withings, a questo link.