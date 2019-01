Alla fiera internazionale di Las Vegas Dell ha introdotto una serie di nuovi prodotti nelle gamme Latitude, XPS e Inspiron. L’azienda ha anche presentato delle novità in ambito software e nel settore gaming.

Il nuovo 2-in-1 Latitude 7400 risponde alle esigenze del pubblico di oggi, che chiede portabilità e connettività, senza rinunciare alle prestazioni. Questo Pc utilizza un sensore di prossimità abilitato dalla tecnologia Intel Context Sensing. L’ExpressSign-in rileva la presenza dell'utente, riattiva il sistema ed esegue il riconoscimento facciale per il login con Windows Hello.

Il Latitude 7400 è un 2-in-1 compatto da 14”. La sua cerniera consente di aprirlo facilmente e presenta una nuova finitura Titan Grey in alluminio rifinito.

Sarà inoltre il primo Latitude a utilizzare gli imballaggi in plastica oceanica di Dell ossia il materiale riciclato proveniente dalla plastica recuperata da spiagge e mari (tutti i dettagli dell'operazione a questo link).

Il nuovo Dell XPS 13

Dell ha migliorato il suo XPS 13, notebook da 13" leggero e sottile. L’aggiornamento porta un nuova webcam top-mounted che migliora l’esperienza video e la nuova opzione di colore Frost.

Come il Latitude 7400, anche l'XPS 13 è stato premiato con un CES 2019 Innovation Honoree. Si tratta del prodotto più premiato di Dell in assoluto, apprezzato sia dai professionisti che dagli utenti finali.

Dispone ora della più piccola webcam HD di Dell, di soli 2,25 mm. XPS 13 è anche il primo notebook del catalogo Dell a supportare Dolby Vision.

Il laptop è ora anche più potente rispetto a prima, grazie agli ultimi processori Intel Core 8th Gen quad-core.

Inspiron 7000 2-in-1

I nuovi dispositivi 2-in-1 Inspiron 7000 da 13" e 15" sono dotati dei più recenti processori Intel Core di ottava generazione. Presentano un design con corpo in alluminio e bordi sottili.

La nuova tastiera integra il pulsante power e il lettore di impronte digitali in un nuovo tasto di accensione integrato. Ciò consente l'aggiunta di un tastierino numerico in un 2-in-1 15" a bordi sottili, per la prima volta per Dell.

I nuovi dispositivi Inspiron 7000 2-in-1 sono inoltre dotati della tecnologia Adaptive Thermal. Questa consente al sistema di regolare il profilo di performance in base a come il dispositivo viene mantenuto dall’utente. Il device cambia i profili per generare meno calore durante la visione di film tenendolo sulle ginocchia. E aumenta fino alla piena potenza quando lo si usa per la produttività su una scrivania.

Dell Cinema

Il sistema di ottimizzazione dei colori, del suono e dello streaming di contenuti sono di serie sul nuovo XPS e su alcuni dispositivi Inspiron. Dell Cinema è progettato per offrire un'esperienza cinematografica coinvolgente su un Pc, ed evolve con nuove funzionalità e aggiornamenti.

CinemaColor 2.0 offre colori più intensi e profondi ed è migliorato da Dolby Vision. Il volume, i bassi e i dialoghi sono stati anch’essi migliorati con CinemaSound 2.0. La Sound Optimization sui 2-in-1 Dell regola automaticamente l'equalizzazione per la migliore esperienza sonora, indipendentemente dalla posizione del dispositivo. Waves MaxxAudio NX tiene traccia dei movimenti della testa tramite la webcam del dispositivo per fornire miglioramenti all’audio a 360° in cuffia, mantenendo il suono orientato in base alla posizione dell'utente.

Inoltre, CinemaStream 2.0 migliora l'esperienza dello streaming video riducendo fino a 10 volte il buffering e migliorando la qualità video.

Dell Mobile Connect

Dell ha anche introdotto funzionalità aggiuntive in Mobile Connect, di trasferimento file via wireless. Queste consentono agli utenti Android il drag and drop di foto e altri file dal proprio telefono al Pc e viceversa, anche senza connessione a Internet.

Inoltre, Dell ha anche mostrato una futura funzionalità innovativa, capace di integrare lo smartphone nell'esperienza VR. Questa consentirà ai gamer VR di ricevere notifiche, effettuare telefonate e rispondere a messaggi di testo. Gli utenti Android possono persino accedere a tutte le loro app mobili estraendo un modello 3D virtuale del proprio smartphone e operandolo con il touch all'interno dell'esperienza VR.

In ambito gaming, Dell ha presentato novità nella linea Alienware e nella serie G, con nuovi laptop e altri prodotti.