La rappresentanza di nuovi prodotti Asus al Ces 2019 di Las Vegas è numerosa e differenziata. Vi trovano posto soluzioni per i professionisti così come per gli utenti comuni e per i gamer, e così via.

Anche dal punto delle categorie di prodotti, le novità coprono differenti aree del catalogo dell’azienda. Vediamone alcune.

Per i professionisti della creatività

Per le esigenze professionali e creative degli imprenditori digitali e dei creatori di contenuti, Asus propone StudioBook S (W700) e altri prodotti.

StudioBook S combina la potenza dei processori Intel Core i7 e fino allo Xeon, con la grafica NVIDIA Quadro. Il tutto in uno chassis compatto da 15 pollici, ma con un display da 17” con tecnologia NanoEdge. L’ampio schermo offre più spazio per lavorare a designer, architetti, creativi e programmatori. Non viene però compromessa la mobilità di questa workstation portatile.

Il display 16:10 dello StudioBook S offre la validazione Pantone e copre il 97% della gamma di colori DCI-P3. StudioBook S sarà disponibile in primavera e le configurazioni e i prezzi verranno annunciati più avanti.

Il ProArt PA32UCX è invece un monitor 4K da 32 pollici con retroilluminazione a Mini LED. Dispone di oltre 1000 zone di local dimming, per supportare formati HDR multipli (HLG e HDR-10 ).

È un monitor indirizzato ai progettisti che richiedono eccellenti prestazioni di visualizzazione e accuratezza del colore per il loro flusso di lavoro. Offre il supporto true 10 bit per raggiungere il 97% di copertura dello spazio colore DCI-P3. Dispone inoltre di una ricca selezione di porte I/O, tra cui: dual ThunderBolt 3, DisplayPort e tre porte HDMI 2.0.

Pc e workstation

Per i professionisti della creatività che preferiscono questo formato, Asus offre il Mini Pc ProArt PA90. Si tratta di un Pc che offre prestazioni di livello professionale in un design compatto ed elegante.

Basato sul chipset Intel Z390, il PA90 offre come processore fino a un Intel Core i9 di nona generazione. Oltre alla grafica NVIDIA Quadro e al supporto per la tecnologia Intel Optane per lo storage ad alte prestazioni.

E900 G4 è una workstation basata su processori della famiglia Intel Xeon Scalable con fino a 28 core per processore per un totale di 56 core in configurazioni a doppio processore. Può contare su fino a 12 moduli di memoria ECC e fino a quattro delle più recenti GPU NVIDIA Quadro RTX.

La workstation E900 G4 è ottimizzata per le applicazioni che elaborano enormi quantità di dati al volo, quali computer animation, modellazione, simulazione scientifica e machine learning.

Notebook targati Asus

ZenBook S13 (UX392) è un ultrabook da 13,9 pollici potenziato dai più recenti processori Intel Core. Presenta un rapporto screen-to-body del 97% con un display NanoEdge e cornici che misurano solo 2,5 mm. ZenBook S13 è anche un laptop estremamente sottile e dispone della grafica discreta NVIDIA MX150.

ZenBook 14 (UX431) presenta un display NanoEdge con rapporto screen-to-body fino all'86%. È caratterizzato da un design compatto con un ingombro del 6% inferiore rispetto al precedente modello UX430. ZenBook 14 offre componenti che garantiscono alte prestazioni. Include inoltre, opzionalmente, il nuovo NumberPad, un tastierino numerico illuminato a LED integrato nel touchpad.

I VivoBook 14 e 15 si presentano con un design compatto e sono disponibili in diversi colori vivaci. La gamma, che si posiziona nella fascia mid-range, arriva fino al modello da 17 pollici.

Asus ha pensato anche agli utenti che preferiscono Chrome OS, con una serie di nuovi Chromebook. Tra questi, anche dispositivi pensati per il mondo ediucation. L’azienda ha inoltre presentato diversi prodotti per il gaming e il lifestyle.