CES 2018, il WiFi in giardino con Orbi Outdoor Satellite

Cresce ancora la famiglia di sistemi e prodotti Orbi di Netgear, per coprire case e uffici di connettività Wi-Fi. La gamma di modelli più orientati alla casa è composta ora da diversi modelli, adatti alle più svariate esigenze. Di recente è stato introdotto anche il sistema Orbi Pro, destinato invece alle piccole imprese.

In occasione del CES 2018 arriva il nuovo modello Orbi Outdoor Satellite. Il nome del prodotto indica con chiarezza l’ambito di utilizzo: l’esterno della casa. Potremo dunque estendere il network Wi-Fi in giardino senza temere le condizioni atmosferiche. Orbi Outdoor Satellite è infatti weather-resistant.

Wi-fi ovunque, con Orbi Outdoor Satellite

Il nuovo componente si connette ai sistemi Wi-Fi Tri-Band Orbi e Orbi Pro. Richiede un router Orbi (RBR50, RBR40, RBR20 o SRR60, da acquistare a parte) o un sistema esistente. Un sistema Orbi richiede infatti almeno un router e un satellite. Il satellite espande la connettività Wi-Fi all’esterno, per un’area di circa 230 metri quadrati. Orbi Outdoor Satellite preserva i punti forti del sistema. Tra questi: un singolo network, un canale dedicato per la comunicazione tra router e satellite, un network Wi-Fi Guest separato. Il nuovo satellite si integra anche con il sistema Pro per funzioni quali la separazione del traffico tra ospiti e impiegati o un network admin dedicato.

Orbi Outdoor Satellite è un componente AC3000 (1733 + 866 + 400 Mbps) ed è dotato di sei antenne ad alte prestazioni. È anche dotato di una luce d’ambiente la cui accensione può essere anche programmata. O che può essere spenta per non evidenziare la presenta dell’apparecchio. L’installazione e la configurazione sono semplici e veloci. È inoltre possibile implementare una configurazione con satelliti multipli per estendere ulteriormente la copertura Wi-Fi. La resistenza del satellite all’acqua e alla polvere è di livello IP56. Può essere posizionato su uno stand o fissato al muro. La sua applicazione ideale è per situazioni quali giardini, terrazze e scenari analoghi.

Il codice di prodotto dell’Orbi Outdoor Satellite è RBS50Y. Il nuovo satellite è al momento disponibile negli Stati Uniti, dove il suo costo è di 329,99 dollari.