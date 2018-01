CES 2018, la nuova gamma ThinkPad di Lenovo

Lenovo presenta al CES 2018 il rinnovo della gamma ThinkPad, con le nuove serie ThinkPad X, T e L migliorate con design ultrasottili.

Tra le caratteristiche salienti ci sono i processori Intel Core di ottava generazione, il migliorato il supporto del riconoscimento facciale per Windows Hello, ThinkShutter per sicurezza nell’uso delle webcam, adattatori di alimentazione USB Type C universali per tutti i modelli, una nuova opzione di side docking meccanico per una compatibilità universale e maggiore sicurezza, grazie al bloccaggio a chiave.

I nuovi ThinkPad Serie X sono testati su specifiche militari, per essere in grado di funzionare negli ambienti più inospitali. La ricarica rapida consente di ottenere l’80% di potenza in 60 minuti; il ThinkPad X280 offre fino a 13 ore di durata della batteria e l’X380 Yoga fino a 13,6 ore. L’X280 è più leggero del +20% (1,2 kg) e più sottile del +15% (17,4mm) rispetto al suo predecessore. L’X380 Yoga migliora l’esperienza d’uso grazie alla Active Pen e rende semplice l’accesso sicuro grazie alla camera a infrarossi e a Windows Hello.

I nuovi ThinkPad Serie T per utilizzo aziendale garantiscono maggiori prestazioni grazie ai processori Intel Core di ottava generazione, massima sicurezza con la camera a infrarossi, il lettore di impronte digitali e il dispositivo di privacy ThinkShutter Camera per proteggere i dati sensibili degli utenti, grande autonomia d’uso grazie alle opzioni di estensione della batteria, fino a 27 ore di durata.

I nuovi ThinkPad serie L sono macchine aziendali versatili, con display da 13, 14 e 15 pollici, display multi-touch opzionali e soluzioni docking. Sono dotati di potenti processori Intel Core di ottava generazione e il ThinkPad T580 ha anche l’opzione della nuova grafica discreta AMD.

Il Lenovo Tablet 10 è il nuovo detachable basato su processori Intel Celeron serie N progettati per utilizzare applicazioni verticali, come quelle per la sanità e il commercio elettronico. È dotato di lettore di impronte digitali e del modulo discreto Trusted Platform per una protezione analoga a quella dei dispositivi aziendali. Ha una penna ricaricabile integrata, e supporta fino a 9 ore di durata della batteria.

Infine la nuova ThinkPad Docking Station è caratterizzata da un nuovo approccio al docking tradizionale, con un meccanismo ad azione unica e connessione “a slitta”, progettato per adattarsi alla maggior parte dei sistemi ThinkPad da 12, 14 e 15 pollici. Fornisce opzioni complete di connettività e sicurezza con serratura per la protezione fisica del dispositivo.