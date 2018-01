CES 2018, la tecnologia che rende le auto sempre più connesse

La rassegna delle novità presentate al CES 2018 nel settore auto deve iniziare dalla sicurezza.

Oggi un'auto connessa è dotata di accesso a Internet e rete LAN wireless, per consentire ai guidatori di condividere la connettività Internet con altri dispositivi all'interno e all'esterno del veicolo.

Per fornire una protezione adeguata, le case automobilistiche devono progettare e distribuire tecnologia in cui la sicurezza sia prioritaria. I sistemi di sicurezza devono estendersi attraverso standard di comunicazione, dispositivi e reti. Devono inoltre ampliare visibilità, interazione e controllo oltre un singolo veicolo fino a comprendere l'ecosistema di trasporto più ampio, con sistemi di controllo di strada e traffico.

Le auto connesse richiedono molte soluzioni di sicurezza diverse che funzionano come un unico sistema e quindi devono includere segmentazione strategica di domini di funzioni chiave, come propulsione, telematica e infotainment per garantire che le minacce siano automaticamente contenute e mitigate.

Sempre al CES 2018, le innovazioni tecnologiche proposte da Jaguar Land Rover hanno fatto capire come ormai sia pronta la prossima generazione di tecnologie CAV (Connected and Autonomous).

È stato presentato anche il primo veicolo autonomo di Intel, parte di una flotta di test di 100 auto. BMW, Nissan e Volkswagen stanno passando in produzione i progetti di mapping basati su Mobileye e ha annunciato nuove collaborazioni con SAIC Motor e NavInfo per estendere alla Cina la realizzazione di mappe in crowdsourcing. E nel campo dell’intelligenza artificiale, parte la partnership con Ferrari North America nella quale saranno utilizzate le tecnologie di intelligenza artificiale Intel per sfruttare i dati dei circuiti di gara al fine di ottimizzare l’esperienza dei tifosi e dei piloti