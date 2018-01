CES 2018, lo smartwatch ibrido ZeTime Petite

Dello ZeTime di MyKronoz si era parlato quando l’azienda aveva annunciato la chiusura, con enorme successo, della campagna Kickstarter. Alla fine di agosto, all’IFA di Berlino, aveva fatto il suo debutto l’orologio smart dell’azienda svizzera.

Ora, in occasione di un’altra importante fiera internazionale, arriva anche ZeTime Petite. Era già stato annunciato, e al CES 2018 MyKronoz lo introduce e ne annuncia la disponibilità a livello globale.

Quadrante più piccolo per ZeTime Petite

Non si tratta di un nuovo modello ma più semplicemente di una nuova “taglia” per lo smartwatch ibrido. ZeTime è dunque ora disponibile in due varianti: da 39 mm (la versione Petite) e 44 mm (la versione “standard”). Lo smartwatch è inoltre disponibile in tre collezioni diverse, per un’ampia scelta atta a soddisfare tutti i gusti. La versione Petite è dotata di schermo TFT touchscreen a colori da 1,05”, quella Regular di uno da 1,22”.

Lo smartwatch ibrido abbina lancette meccaniche e un display touch in un unico quadrante che unisce tradizione e innovazione. Una alternativa per chi desidera coniugare l’aspetto classico della tradizione orologiera alle funzionalità avanzate delle nuove tecnologie.