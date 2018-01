CES 2018: Samsung rilascia il nuovo Galaxy A8

Samsung Electronics ha presentato al CES 2018 il nuovo smartphone Galaxy A8, che unisce in un unico dispositivo doppia fotocamera frontale, Infinity Display e altre caratteristiche.

Galaxy A8 è il primo dispositivo della gamma Galaxy con doppia fotocamera frontale da 16 MP + 8 MP F 1.9.Grazie alla funzionalità Messa a fuoco live è possibile realizzare ritratti, regolando il livello di sfocatura. Non manca una fotocamera posteriore da 16 MP F.17 per registrare video in alta risoluzione e stabili grazie alla tecnologia vDIS (video digital image stabilization).

il nuovo smartphone offre un’esperienza visiva elevata grazie all’Infinity Display, con l’assenza di bordi e la nuova ratio 18.5:9. Il design in vetro e metallo, le curve morbide e la sua ergonomia puntano a rendere più facile guardare o interagire con i contenuti sullo smartphone.

Dagli smartphone di alta gamma Samsung, il nuovo Galaxy A8 eredita varie caratteristiche: Always On Display, che consente di essere sempre informati, anche senza sbloccare il telefono, visualizzando le informazioni più importanti come orario, chiamate perse o notifiche; la resistenza ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68 per utilizzare Galaxy A8 in totale relax; la memoria espandibile fino a 256GB con microSD.

In più Galaxy A8 garantisce un livello di sicurezza elevato grazie al lettore di impronte digitali e al riconoscimento del viso.

In Italia, il nuovo Samsung Galaxy A8 sarà disponibile al prezzo consigliato di 529 euro in tre colori, nero, oro e orchid gray.

A chi deciderà di acquistarlo al lancio, Samsung offre il Samsung Gear VR. La promozione sarà valida dal 15 gennaio al 14 febbraio per tutti gli utenti che registreranno il prodotto su Samsung Members.