CES 2018, ricarica wireless di Belkin

Belkin è stata tra le prime aziende a “rispondere presente” all’arrivo della funzionalità di ricarica wireless nei nuovi iPhone. Su Apple Store è già da tempo disponibile il Tappetino di ricarica wireless Boost Up di Belkin.

Ora l’azienda, in occasione del CES 2018, presenta l'espansione della linea per la ricarica wireless. Accessori per la ricarica wireless naturalmente indirizzati agli utenti possessori di iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Ricarica wireless targata Belkin

Boost Up Bold Wireless Charging Pad è una base di ricarica per iPhone X, 8, 8 Plus e non solo. La base di ricarica è certificata Qi per il funzionamento con tutti i device compatibili con questo standard. Offre una potenza fino a 10W. È inoltre disponibile in diversi colori: bianco, blu, nero e rosa. La disponibilità del nuovo prodotto è attesa per la primavera/estate 2018.

Il Boost Up Wireless Charging Stand è anch’esso atteso per quel periodo e nelle stesse varianti di colore. La peculiarità è che offre un supporto a forma di stand per sostenere lo smartphone. In questo modo ricarica lo smartphone mantenendolo in modalità landscape o portrait, invece che adagiato.

Combina un supporto e la ricarica anche il Boost Up Wireless Charging Car Universal Mount. In questo caso, come chiarisce il nome, si tratta di un supporto da auto che offre anche una porta USB. Il Boost Up Dual Wireless Charging Pad consente di ricaricare più dispositivi grazie al suo doppio tappetino. Come il precedente, sarà disponibile in estate. Infine il Boost Up Wireless Charging System è pensato per spazi pubblici, con opzioni di montaggio su diverse superfici.

Ma le novità non riguardano solo le basi di ricarica wireless. È “coming soon”, sempre da parte di Belkin, anche un nuovo modello di cover per iPhone X.

Custodia protettiva per iPhone X

Partiamo da quest’ultima. La SheerForce Elite Protective Case for iPhone X ha la funzione di proteggere il nuovo gioiello della Mela. Si tratta di una cover realizzata in policarbonato e resistente agli UV. Protegge dai graffi e non scolora se esposta alla luce del sole. È disponibile in due finiture di colore, Black e Silver, e preserva l’accesso a tutte le funzioni dell’iPhone X.

La SheerForce Elite Protective Case for iPhone X consente anche di effettuare la ricarica wireless di iPhone X. Possiamo dunque ricaricare senza fili senza rimuovere la custodia. Ciò ci conduce alla parte più succulenta delle novità di casa Belkin. Cioè l’allargamento della gamma di basi di ricarica wireless per smartphone.