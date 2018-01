CES 2018: Nokia Sleep per controllare la qualità del sonno

Si chiama Nokia Sleep la nuova soluzione della gamma Nokia HealthNokia Sleep, nuovo accessorio della gamma Nokia Health, affronta un elemento chiave di una vita sana, la qualità del sonno, con monitoraggio e programmi dedicata al monitoraggio del sonno. La qualità del sonno è un elemento importante nell’ambito di uno stile di vita sano. E una attenta analisi del sonno può aiutare a migliorarne la qualità.

Nokia Sleep, come avviene per i device smart, è un sistema composto da un accessorio hardware e da una app. Un pad contiene il sensore che si occupa dell’analisi del sonno e delle sue fasi. Non c’è nulla quindi da indossare, cosa che a molti darebbe fastidio a letto.

Nokia Sleep: cuscinetto Wi-Fi per l’analisi del sonno

La parte hardware è dunque costituita da un cuscinetto Wi-Fi discreto da infilare sotto al materasso. Il sensore del cuscinetto raccoglie le informazioni sulla qualità del sonno. Il monitoraggio del sonno include l’analisi di: durata e interruzioni, cicli (fasi leggere, profonde, fase REM) e il russare. Gli stadi del sonno vengono rilevati in funzione dei segni vitali (ritmo cardiaco e respiratorio) e dei movimenti.

I dati, una volta rilevati dal sensore, sono sincronizzati in automatico con l'app Nokia Health Mate. Attraverso l’app l’utente può dunque visualizzare lo Sleep Score e tutte le informazioni. Il punteggio è su una scala di 100 punti; tiene conto di sei parametri: durata, profondità, interruzione, regolarità, tempo per addormentarsi e per svegliarsi. L'app fornisce consigli personalizzati, una cronologia delle informazioni e programmi di allenamento. Uno dei programmi di allenamento è stato sviluppato da Nokia appositamente per il sonno: Sonno Smart. Il programma Sonno Smart segue l’utente per un periodo di tempo allo scopo di analizzare il sonno e aiutare a realizzare una routine bilanciata e regolare.

Nokia Sleep si inserisce nella smart home con funzioni di automazione. Tramite il supporto IFTTT può ad esempio triggerare sistemi smart di illuminazione, di regolazione della temperatura e altro. Nokia Sleep sarà disponibile nel primo semestre del 2018 al prezzo di 99,95 euro.

Nokia Steel HR in versione Rose Gold

Oltre al Nokia Sleep, al CES 2018 l’azienda lancia anche la nuova variante Rose Gold dell’activity tracker Steel HR. In Italia questa nuova versione Rose Gold sarà disponibile a partire da febbraio 2018. Oltre alla nuova finitura, ci sarà la possibilità di personalizzare l’orologio con due modelli di cinturini. Il primo è il cinturino in pelle italiana nera o blu; il secondo il cinturino in silicone grigio o nero. Chi sceglie l’orologio con cinturino in pelle trova nella confezione anche la variante in silicone. Può così sostituirlo quando si preferisce una maggiore comodità, ad esempio durante l’attività sportiva.