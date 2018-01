CES 2018, i nuovi monitor di LG con Thunderbolt 3

Punta su qualità dell’immagine, design e connettività LG Electronics, per i nuovi monitor lanciati in occasione del CES 2018. Per la qualità dell’immagine il marchio si affida alla tecnologia Nano IPS. Grazie a questa tecnologia i nuovi monitor supportano l’HDR600.

Per la connettività di ultima generazione viene impiegato lo standard Thunderbolt 3. Particolarmente curato inoltre anche il design dei nuovi modelli.

I nuovi modelli di monitor LG

Il primo modello a utilizzare la tecnologia Nano IPS è il monitor UHD 4K 32UK950. Come lascia intendere la definizione, la tecnologia Nano IPS utilizza nanoparticelle applicate ai LED. Tale accorgimento consente di estendere lo spazio colore supportato e di migliorare la qualità delle immagini. In particolare, il monitor LG UHD 4K 32UK950 è in grado di coprire il 98% dello spazio colore DCI-P3. Questo spazio colore è ad esempio supportato dagli iMac Retina.

Il monitor UHD 4K 32UK950 può inoltre riprodurre picchi di luminosità pari a 600 nits. Per quanto riguarda la connettività, il modello 32UK950 supporta Thunderbolt 3, con tutti i benefici che tale standard introduce. Ad esempio la connessione in cascata (daisy chain) e la possibilità di gestire due monitor contemporaneamente con risoluzione 4K. L’azienda sottolinea che il monitor può connettersi ai Macbook Pro dotati di Thunderbolt 3 con un singolo cavo. Eliminando dunque la necessità di utilizzare adattatori o cavi USB. Il design borderless è infine caratterizzato da una cornice sottile su tutti e quattro i lati e dall’elegante stand ArcLine.

Un altro nuovo modello è il monitor 21:9 Ultra Wide 34WK95U, che presenta una risoluzione 5K (5.120 x 2.160). Questo si rivolge agli utenti che lavorano molto in multitasking ad esempio nell’editing di video e foto oppure nello sviluppo. Anche il modello 34WK95U integra la tecnologia Nano IPS e supporta l’HDR600. Anch’esso, inoltre, offre il supporto per la connettività Thunderbolt 3 e si presenta nello stesso design elegante del modello 32UK950.

Come terza novità, LG presenta anche il monitor per il gaming 34GK950G. Questo modello ha risoluzione QHD (3440 x1440) e integra le tecnologie Nano IPS e G-Sync.