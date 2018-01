CES 2018: connettività e autonomia per le Jaguar Land Rover

I veicoli Jaguar Land Rover saranno dotati di connettività ultraveloce grazie a soluzioni automotive presentate al CES 2018 di Las Vegas.

Ogni futura Jaguar Land Rover è destinata ad avvalersi della piattaforma Qualcomm Snapdragon 820Am grazie alla quale i veicoli potranno offrire una connettività ultraveloce ed ultra efficiente, intrattenimento a bordo senza limiti e download Over the Air (OTA).

Gli utenti potranno avvalersi dell'esperienza del sistema, dell'eccellenza dei suoi schermi e della sua grafica. La nuova piattaforma è stata progettata per incrementare l'intelligenza e la consapevolezza del veicolo, a tutto vantaggio della sicurezza su strada.

Sempre al CES 2018 altre innovazioni tecnologiche di Jaguar Land Rover hanno fatto capire come ormai sia pronta la prossima generazione di tecnologie CAV (Connected and Autonomous).

Jaguar Land Rover collabora con Gentex per incorporare il sistema HomeLink Connect nelle app di InControl, onde offrire al guidatore la possibilità di controllare i dispositivi installati nella sua abitazione tramite lo schermo di infotainment. Il sistema consente alla Jaguar I-PACE, prima automobile totalmente elettrica del brand, di essere ancora più strettamente connessa al mondo dei suoi clienti, consentendo loro di regolare, direttamente dal posto guida e senza l'uso dello smartphone, gli impianti di riscaldamento, di accendere le luci di casa, di sbloccare la serratura della porta, ed altro ancora. Il nuovo Full Display Mirror, destinato a far parte dell'equipaggiamento dei prossimi veicoli Jaguar Land Rover, riceve il video generato da una telecamera montata posteriormente, e lo invia al retrovisore LCD integrato, offrendo al guidatore una visuale panoramica e senza ostacoli della zona retrostante il veicolo.

Il sistema Panasonic Touch Pro Duo, un vero maggiordomo digitale, è disponibile su Range Rover Velar, Range Rover e su Range Rover Sport. La tecnologia dello schermo, sviluppato dalla Panasonic, è il complemento dell'intuitiva interfaccia utente creata da Jaguar Land Rover.

Un anno fa Jaguar Land Rover ha stretto una partnership strategica con CloudCar. Da allora CloudCar ha fatto progressi nello sviluppo della sua soluzione di infotainment basata sul cloud, implementate sulla più recente Range Rover Velar. Il futuristico sistema di infotainment si avvale di tecnologie di apprendimento automatico e comprensione del linguaggio naturale; il risultato è un'esperienza di infotainment pienamente su misura del cliente.

Jaguar Land Rover è impegnata per la sicurezza degli utenti della strada, con una serie di partner strategici specialisti in sicurezza dei dati. LISNR, una delle compagnie del portafoglio start-up di Jaguar Land Rover, ha realizzato una soluzione data-over-audio, che trasmette dati a tutti i dispositivi connessi a breve raggio e in completa sicurezza. L'impiego del suono come vettore del trasferimento dati elimina qualsiasi necessità di connettività tradizionale o di accoppiamento dei dispositivi. Il LISNR può essere impiegato in ambiente offline per una molteplicità di funzioni, come il remote app pairing, l'autenticazione dell'utente, e l’accesso senza chiave.

Quanergy fornisce a Jaguar Land Rover i LiDAR, altri sensori e la tecnologia 3D Aware Smart Sensing, una avanzata connettività sta dando forma alla tecnologia di guida autonoma, che consente ai veicoli Jaguar Land Rover di imparare a rispondere in modo naturale, come farebbe un umano.

Mycroft AI, un'altra realtà del portafoglio start up di Jaguar Land Rover, ha realizzato il primo digital assistant open source del mondo, un software che consentedi predisporre ovunque di personal assistant intelligenti.