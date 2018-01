CES 2018, i gadget per il business

Dalla lavagna di Samsung per l'ufficio alle evoluzioni dei notebook. Alcune delle proposte più interessanti viste all'ultima edizione del Ces di Las Vagas, dedicate al mondo business.

Samsung Flip

È una lavagna a fogli mobili intelligente per riunioni aziendali che permette a un massimo di quattro persone di annotare e cambiare il display della lavagna attraverso uno stilo o le dita, che può essere utile per riunioni di team e progetti. La lavagna si collega anche a dispositivi mobili.

Supporto assistente vocale su Asus Alexa

I prossimi modelli di laptop Asus 2018, tra cui le gamme ZenBook e VivoBook, supporteranno l'assistente vocale Alexa di Amazon, più comunemente associato all'Echo Amazon. Questo supporto è una svolta interessante per i dispositivi futuri, perché in futuro sarà possibile utilizzare i computer portatili per controllare i prodotti IoT attraverso la voce, non solo le app.

HP Envy x2 2-in-1 Intel laptop

Hp ha lanciato il modello Envy x2 con la versione Serie Y delle Cpu Core i di 7a generazione di Intel. Il portatile, adatto per uso personale e lavorativo, è dotato di un display touch-screen da 12,3 pollici 1920 x 1280 pixel, fino a 256 Gb di memoria Ssd, fino a 8 Gb di Ram, Windows 10 Home e una durata della batteria di 16,5 ore.

Dell Xps 13

Il modello ibrido è alimentato da un processore Intel quad-core i5 o i7 di 8a generazione, dotato di un display tattile UltraSharp 4K Ultra Hd InfinityEdge da 13,3 pollici 3840x2160 pixel, utilizza Windows 10 e Ubuntu 16,04, fino a 16 Gb di Ram e storage da 1 Tb.

Acer Swift 7

Un dispositivo per gli utenti che desiderano portare con sé macchine leggere e sottili. il nuovo portatile Swift 7 di Acer ha uno spessore di 8,98 mm. Lo Swift 7 è alimentato da un processore Intel Core i7, Windows 10.256 Gb di storage Pci e Ssd, Ram da 8 Gb, un display Full Hd da 14 pollici e una durata della batteria fino a otto ore. Il portatile evidenzia anche il passaggio verso la connettività always on, contenente capacità Xmm 4G Lte e uno slot NanoSim.