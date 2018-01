CES 2018: Elgato Eve Button, l’interruttore che controlla la casa

Anche Elgato sfrutta i riflettori del CES 2018 di Las Vegas per lanciare il suo ultimo prodotto: Eve Button. Prodotto, come preannuncia il nome, tra quelli della gamma Eve, l’ecosistema per la smart home dell’azienda.

Si tratta in questo caso di un accessorio che ci consente di controllare i dispositivi connessi presenti nella casa smart.

Eve Button è infatti un controller per device HomeKit. Un controller semplice, pratico ed elegante, come si conviene per un accessorio che si inserisce nei nostri ambienti domestici.

Smart home sotto controllo, con Elgato Eve Button

Sulla semplicità c’è poco da aggiungere: il controllo avviene agevolmente attraverso la “banale” pressione di un pulsante. Un controllo dunque basilare ma non privo di una certa flessibilità. Con Eve Button è infatti possibile attivare fino a tre scene HomeKit mediante pressione singola, doppia o prolungata. Scene e device della smart home diventano quindi attivabili con un controller tattile facile da usare. Il controller può essere usato ad esempio per sistemi d’illuminazione smart o audio, appliance di vario genere e quanto altro.

Il design è elegante e curato, con il case in alluminio e i bordi arrotondati. L’installazione e la configurazione sono anch’esse semplici, mediante le app Casa di Apple o Eve, la app della stessa Elgato. Eve Button promette di integrarsi in un setup HomeKit in maniera rapida e fluida. E non c’è bisogno di configurare alcun bridge o servizio cloud di terze parti.

Eve Button si inserisce nella piattaforma HomeKit di Apple. È naturalmente anche configurabile mediante l’app Eve di Elgato. Basta assegnare delle scene esistenti alle tre varianti di pressione del pulsante supportate. Eve Button si connette via Bluetooth Low Energy ed è alimentato mediante una batteria CR2032 sostituibile. L’accessorio misura 52 x 52 x 13 mm e richiede iPhone, iPad o iPod touch con almeno iOS 11.2. È anche necessario disporre di una Apple TV con tvOS 11 o un iPad configurato come hub.

Al momento Eve Button è in fase di pre-ordine: il suo costo è di circa 50 euro. Maggiori informazioni sul sito Elgato.