CES 2018: Dell XPS 13, laptop ispirato al fashion

Il nuovo laptop XPS 13 di Dell trae ispirazione dal mondo del fashion, dove il rosa oro è un colore di tendenza, così come il bianco. Ma Dell ha spiegato che non si è trattato semplicemente di un cambio di colore.

Il risultato è frutto del lavoro di un team di oltre 12 persone, 11.520 ore/uomo e 50 prototipi, con l’impiego di materiali tali da assicurare un prodotto bello e gradevole anche dopo mille giorni di utilizzo.

Per il poggiapolsi, Dell ha scelto un innovativo materiale di silice cristallino, di colore bianco alpino, che dona l’aspetto di un tessuto e risulta vellutato al tocco.

Sopra il soffice reticolo cristallino, per aggiungere una lucentezza opalescente sono stati applicati ossido di titanio, mentre per prevenire l’ingiallimento o la decolorazione nel tempo è stato scelto un rivestimento UV e uno antimacchia, tanto che eventuali segni di penna o altre macchie sulla superficie bianca possono essere cancellati facilmente.

Da notare anche che, grazie a una resistenza al calore superiore a quella del metallo, la fibra di vetro rimane più fredda e contribuisce a performance più durature.

Anche i cavi di alimentazione, l’adattatore USB-A/USB-C sono realizzati nello stesso tono di bianco, rendendo l’intero prodotto più elegante.

E anche il packaging è particolare: di bamboo e plastica sostenibile riciclata dall’oceano.

Il laptop Dell XPS 13 usa un display InfinityEdge che permette di inserire il laptop da 13” in un frame da 11”; è più sottile del 30% (3,4mm) oltre che più leggero, partendo da soli 1,21 Kg kg. di peso. Tutto questo rende l’XPS 13 il top in termini di mobilità e durata.

Basato su Windows 10 e dotato dell’ultimo processore Intel Quad Core di ottava generazione, XPS 13 raggiunge performance mobili elevate con unità SSD fino a 1TB di capacità.

L’autonomia della batteria è di almeno 20 ore con FHD e fino a 11 ore con UHD (Mobile Mark 14).

Dell è stata in grado di raddoppiare le performance rispetto al modello XPS 13 originale lanciato nel 2015 e di mantenere il record quale laptop da 13” più potente nella sua classe. Grazie a Dell Power Manager, la soluzione che permette di personalizzare il rapporto tra autonomia della batteria, carica, livelli termici e acustici, e Dynamic Power Mode che rende intuitivamente disponibile la massima potenza secondo necessità per attività come applicazioni di rendering video e spreadsheet complessi, monitorando e gestendo intelligentemente le temperature del sistema. Ciò consente a XPS 13 di mantenere performance sostenute malgrado l’uso continuato e lo rende il laptop da 13” più potente della sua classe (test multi-core effettuati da Principled Technologies nel dicembre 2017 utilizzando Cinebench CPU).

Per quanto riguarda l’ingegnerizzazione termica, XPS 13 usa Gore Thermal Insulation, gli stessi aerogel di silice utilizzati per diffondere e dissipare il calore all’interno di progetti scientifici ad alta tecnologia e ambienti di engineering estremo, come nel caso dell’isolamento dei Mars Rover e del modulo Hyper Velocity Particle Capture nella sonda Stardust. Questo materiale dissipa il calore direttamente all’esterno del dispositivo, mantenendo fresco il sistema per quanto possa essere impegnato nelle proprie performance.

Il display ha risoluzione più elevata, 2,5 milioni di pixel in più in 4K Ultra HD rispetto al precedente QHD+, e restituisce colori saturi e accurati, sia per il lavoro grafico professionale sia per guardare dal PC contenuti in streaming.

Attivato via voce, touch o riconoscimento facciale, l’accesso al nuovo XPS 13 avviene attraverso una terna di percorsi biometrici. Si può effettuare il login con uno sguardo o un tocco grazie alla videocamera agli infrarossi e al lettore opzionale di impronte digitali integrato nel pulsante di alimentazione per Windows Hello, o parlando al dispositivo da qualunque punto della stanza grazie ai quattro microfoni digitali integrati e alle funzionalità di riconoscimento vocale di Microsoft Cortana.

Il laptop XPS 13 è disponibile a partire da 1.349 euro su Dell.com, Microsoft.com e presso tutti i Microsoft Store. Negli Stati Uniti e in Europa Dell propone anche una developer edition basata su Ubuntu con Linux preinstallato a partire da 949,99 dollari.