Centralizzare l’IT con agilità e continuità con Citrix

L’IT manager dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Treviso ha portato l'architettura di virtualizzazione nell'Ospedale di Cortina con due Citrix SD-WAN 2000-100 Enterprise Edition.

L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (ORAS) fa capo all’ASL di Treviso ed è attivo nella cura e nella riabilitazione cardiovascolare, neuromotoria e muscolo-scheletrica. Eroga circa 200 mila prestazioni ambulatoriali/anno, con 150 posti letto.

Da maggio 2017, ORAS è stato incaricato dalla Regione Veneto di gestire in via transitoria anche l’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo.

Già utente delle soluzioni di virtualizzazione Citrix e cliente del partner Infonet Solutions presso la sede di Motta di Livenza, ORAS doveva estendere l’architettura di virtualizzazione anche al nuovo nosocomio, per gestire in modo centralizzato e uniforme le 690 utenze totali.

“Dovevamo rispondere velocemente ed efficacemente alla richiesta della Regione - dice Andrea Pauletti, direttore amministrativo di ORAS - ma avevamo due vincoli: uno tecnologico, e cioè la connessione di scarsa qualità tra le due sedi, e uno finanziario, dato il carattere transitorio della nostra gestione”.

Affidandosi alla tecnologia Citrix e alla competenza di Infonet Solutions, ORAS analizza l’infrastruttura IT dell’ospedale di Cortina, costatando l’obsolescenza del parco desktop e la debolezza della connessione.

“Dovevamo muoverci rapidamente - dice Fabio Bassotto, IT manager di ORAS - non potevamo permetterci né tempi di latenza eccessivi per i circa 80 utenti del nuovo ospedale né una gestione IT non uniforme tra le diverse sedi”.

ORAS e Infonet Solutions decidono così di implementare due collegamenti MPLS a 8 Mbps, le cui prestazioni necessitavano però di una soluzione per il bilanciamento e l’ottimizzazione della banda, oltre che poter gestire il failover e assicurare continuità operativa.

Per questo, vengono acquistati due apparati Citrix SD-WAN 2000-100 Enterprise Edition, oltre a un dispositivo di storage per garantire il disaster recovery.

In un solo mese, l’IT di ORAS, con il personale di Infonet Solutions provvede a virtualizzare le postazioni di lavoro, a installare le applicazioni software necessarie e a connettere i due ospedali con prestazioni omogenee, gestendo il tutto in modo centralizzato.

“I nuovi utenti di Cortina - spiega Bassotto - sono tutti power-user e devono avere bassi tempi di latenza e continuità di servizio garantita. La latenza iniziale delle due linee MPLS era di 300 millisecondi, e si è resa necessaria l’implementazione dei due apparati per il bilanciamento e l’ottimizzazione. Tra i dati più significativi di questi mesi di attività ci sono alternativamente i numerosi fail di entrambe le linee, che però il sistema riesce sempre a risolvere, senza che gli utenti in remoto se ne accorgano”.