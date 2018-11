Il catalogo Esprinet è con la realtà aumentata

Esprinet ha presentato l’edizione 2019 del suo catalogo, che quest’anno associa al prodotto cartaceo la realtà aumentata, con l’obiettivo di migliorarne l’esperienza di fruizione, rendendola interattiva e digitale in alcune sue parti.

Giunto alla sua terza edizione, il catalogo Esprinet ogni anno viene distribuito a più di 8.000 clienti con particolare focus sui rivenditori office.

636 pagine raccolgono una selezione di più di 30 mila articoli di 18 macro categorie merceologiche in ambito Cartocancelleria, Didattica, Informatica & Consumabili.

Con la realtà aumentata, sviluppata in esclusiva per il distributore di informatica ed elettronica da Taocom, è stato possibile superare alcuni dei limiti dati dal formato cartaceo, migliorando la navigabilità del catalogo attraverso un indice multimediale e cambiando radicalmente l’interazione con alcuni dei prodotti inclusi grazie a una modalità ipertecnologica.

I vantaggi dell’integrazione della realtà aumentata sono tangibili infatti già dalle prime pagine, dato che sinora è stato impossibile poter includere un indice completo di tutti i 30 mila articoli a catalogo.

Oggi le diverse sezioni contenute nell’indice diventano navigabili ed esplorabili, permettendo all’utente di scoprire nel dettaglio tutti i prodotti che vi sono contenuti.

La realtà aumentata permette di effettuare una ricerca testuale degli articoli tramite il codice o il nome del prodotto, con un approccio tipico dei motori di ricerca.

Nel catalogo è possibile poi interagire in maniera dinamica con alcuni prodotti. Inquadrando gli articoli contrassegnati dal simbolo “+AR – Augmented Reality” con il proprio smartphone o tablet, questi sembrano comparire fisicamente facendo percepire l’oggetto come se fosse vero. L’utente può così ingrandire l’immagine, prendere contatto con la matericità del prodotto, vederlo in movimento e fruire di una serie di informazioni aggiuntive che rappresentano i punti di forza e gli elementi differenzianti di ogni singolo oggetto.

Oltre a Nilox, brand del Gruppo Esprinet di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta, sono nove i vendor che hanno accolto questa importante novità e hanno scelto di rappresentare alcune delle loro soluzioni attraverso questa innovativa tecnologia: Brother, Canon, Epson, HP, Kyocera, Lexmark, Oki e Xerox.

Per usare il catalogo serve scaricare la app gratuita Esprinet Augmented Reality, disponibile sia per utenti Android sia iOS, inquadrare le sezioni e i prodotti indicati dal simbolo “+AR – Augmented Reality” e iniziare a interagire.