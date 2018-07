Cat S61, il nuovo smartphone rugged successore del Cat S60, è ora disponibile per l’acquisto. Si tratta di uno smartphone che può dimostrarsi uno strumento di lavoro utile in diversi ambiti. E che offre una robustezza adatta anche ai lavori “più duri”.

Una delle sue peculiarità principali è la fotocamera FLIR con sistema di imaging termico integrata. Cat S61 è in grado di localizzare fonti di calore fino a 400°C anche in assenza di luce. Può essere dunque utilizzato per monitorare l’ambiente circostante, per diagnostica o per migliorare l’efficienza lavorativa.

E per individuare e riconoscere zone umide, dispersioni di calore, perdite, apparecchi in sovraccarico e surriscaldati e interruzioni di corrente. Il vantaggio di questa funzione sullo smartphone sta nel fatto di poter subito condividere, direttamente sul posto, i rilevamenti. Gli utenti possono condividere con clienti e colleghi i risultati ottenuti e quindi procedere con una valutazione istantanea, risparmiando tempo.

Cat S61, non solo fotocamera termica

La fotocamera FLIR con sistema di imaging termico non è l’unico strumento di lavoro di cui è dotato Cat S61. Lo smartphone è equipaggiato anche con un misuratore di distanza con puntatore laser. Con una semplice immagine sullo smartphone l’utente può effettuare numerose rilevazioni, rendendo anche le stime più semplici e rapide. Ad esempio può misurare larghezze e altezze, calcolare l’area degli ambienti e memorizzare la planimetria di un'area in sicurezza. L’app Measure di Cat S61 permette di stimare il materiale necessario per pittura, posa di piastrelle, pavimentazione o altre operazioni.

Un’altra peculiarità di Cat S61 è il sensore di misurazione della qualità dell’aria. Questo è in grado di identificare la presenza di composti organici volatili (COV) negli ambienti di lavoro chiusi. L’app Air segnala la presenza di livelli di COV non salutari. Il sensore può essere usato anche per rilevamenti della temperatura e dell’umidità.

Per quanto riguarda le caratteristiche rugged, Cat S61 è dotato di un telaio in alluminio pressofuso rinforzato. Lo smartphone è conforme alle specifiche MIL 810G. È costruito per resistere a test di caduta ripetuti su cemento da 1,8 metri. È certificato IP68, come resistenza a polvere e acqua. Ed è anche testato in acqua fino a 3 metri di profondità per un’ora di immersione. Lo schermo è protetto dall'ultimo Corning Gorilla Glass 5.

Cat S61 è basato sul sistema operativo Android Oreo. È equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 630 Octa-core da 2,2 GHz. È inoltre fornito di 4 GB di RAM e 64 GB di ROM (espandibile con MicroSD).

Il nuovo Cat S61 è ora disponibile presso i principali rivenditori e operatori al prezzo consigliato al pubblico di 949 euro.

Maggiori informazioni sul sito del produttore.