Cat B35 è il nuovo telefono cellulare rugged del brand Cat Phones, specialista nel campo. Si tratta di un cellulare rugged che punta sulla robustezza, con batteria a lunga durata e abilitato al 4G.

Il marchio americano Caterpillar è, sin dalla sua nascita all’inizio del secolo, associato a robusti strumenti da lavoro. Sin da quando, nel 1904, Benjamin Holt costruisce e testa il suo primo prototipo di trattore cingolato a vapore.

Oggi Bullitt Mobile è concessionaria per i telefoni e gli accessori Caterpillar, proposti sotto il marchio Cat. Questi preservano la filosofia di praticità, robustezza, resistenza e affidabilità, da utilizzare in ogni luogo e condizione di lavoro.

Oltre ad accessori e altri device connessi, la gamma Cat prevede una linea di smartphone e una di telefoni cellulari. Tra i primi, ad esempio il modello Cat S61 con imaging termico integrato, di cui abbiamo parlato qui.

Con vari livelli di protezione, a seconda del modello, i Cat Phones offrono una struttura rugged. Questa prevede un involucro robusto, resistente a caduta e polvere, oltre che impermeabile. Naturalmente con caratteristiche che variano tra i diversi modelli, più o meno presenti e più o meno accentuate.

Cat B35, il cellulare pronto a tutto

Il nuovo modello Cat B35 fa parte della linea di telefoni cellulari più tradizionali con un’apertura alle nuove funzionalità. La categoria che viene definita feature phone. Integra infatti i servizi connessi quali e-mail, social media, mappe, ricerca e Google Assistant. Funziona su reti 4G LTE e supporta VoLTE e VoWiFi.

Lascia poco spazio ai fronzoli e punta sull’essere un affidabile strumento da lavoro, per la comunicazione vocale e testuale. Anche nei contesti più difficili.

Il Cat B35 è infatti rugged, resistente e testato in condizioni estreme. È certificato IP68, impermeabile fino a 1,2 m per un massimo di 35 minuti. Inoltre è testato per resistere a cadute ripetute da 1,8 m su cemento. È anche a prova di polvere e di temperature estreme. La batteria ad ampia capacità da 2300mAh fornisce fino a 12 ore in conversazione e 30 giorni in standby.

Il nuovo Cat B35 4G ha un prezzo di 109 euro e sarà disponibile entro la fine del mese di settembre.

Principali caratteristiche tecniche

Batteria ad ampia capacità 2300mAh.

IP68: resistente alla polvere, impermeabile fino a 1,2 m per 35 minuti.

Resistente alle cadute da 1,8 m su cemento.

MIL SPEC 810G.

Resistente alle vibrazioni, sabbia, sale marino, variazioni di temperatura e pressione.

KaiOS 2.5.

App pre-installate: Google Assistant, Google Maps, Google Search, YouTube.

pre-installate: Google Assistant, Google Maps, Google Search, YouTube. App dal KaiStore: Facebook, Twitter e altre.

Blocco remoto e cancellazione antifurto.

LTE (4G) con supporto VoWiFi e VoLTE.

Nano SIM, dual SIM e variante SIM singola.

Hotspot Wi-Fi e Wi-Fi.

Bluetooth 4.1.

Micro USB 2.0.

aGPS, GPS, Glonass.

Jack per cuffia.

Chipset Qualcomm 8905 Dual core 1.3 GHz.

Display a colori da 2.4” QVGA.

Fotocamera 2 MP.

4 GB ROM, 512 MB RAM (espandibile via microSD).

Radio FM.

Informazioni complete sono disponibili sul sito del produttore.