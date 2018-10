Le novità hardware di Google per la casa connessa non si limitano al nuovo Home Hub e alla terza generazione del Chromecast. In questo ottobre molto ricco di lanci di prodotti Made by Google, che ha visto l’introduzione anche di Pixel Slate e Pixel 3.

Ci sono novità anche nell’ambito dell’illuminazione: e naturalmente stiamo parlando di luci intelligenti. Luci smart che funzionano con l'Assistente Google di Google Home.

Si tratta di una nuova soluzione che consente di compiere il primo passo per la realizzazione della smart home. Il nuovo prodotto si chiama Smart Light Starter Kit e include Google Home Mini e la lampadina C-Life di GE.

I due prodotti non sono abbinati solo dal punto di vista dell’offerta commerciale in un unico kit. Vengono anche pre-connessi, semplificando dunque il processo di installazione.

Il kit al momento sembra disponibile solo negli Stati Uniti, dove viene offerto a 55 dollari. Può essere ulteriormente esteso in modo facile, aggiungendo altre lampadine C-Life e C-Sleep aggiuntive.

I termostati della casa connessa di Google

I termostati intelligenti Nest sono tra i prodotti più popolari di questo tipo. Secondo Google, hanno contribuito a risparmiare oltre 24 miliardi di chilowattora di energia in milioni di case in tutto il mondo. Ciò, da quando è stato lanciato il Nest Learning Thermostat nel 2011.

Ora il Nest Learning Thermostat è disponibile in tre nuove finiture: mirror black, brass e polished steel. Vengono dunque ampliate le opzioni di colore tra cui scegliere. Tuttavia, anche in questo caso sul Google Store italiano ancora non c’è traccia di queste novità.

La piattaforma Google Home per la casa connessa si sta ampliando con un supporto sempre più ampio di dispositivi. Device di marchi diversi e per ambiti differenti. Ad esempio per la sicurezza della casa, da marche quali Nest, August, ADT, Simplisafe. O per la pulizia, l’illuminazione e tanto altro. Un numero sempre maggiore di dispositivi consente il controllo vocale attraverso i prodotti Google Home.

Non manca la possibilità di portare anche un po’ di divertimento nella casa connessa e sempre più intelligente. In occasione del 90° anniversario di Topolino Google ha infatti collaborato con Disney e OtterBox. Il risultato è un accessorio personalizzato che fa da base per Google Home Mini.