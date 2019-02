Carrefour porta la spesa online nel locker in ufficio

Carrefour Italia ha installato presso il Caldera Park di Milano il proprio primo locker.

Il consumatore potrà fare la spesa online sul sito Carrefour e scegliere come punto di ritiro l’opzione locker di via Caldera per ritirare comodamente la sua spesa.

Dopo la scelta del giorno di ritiro ed il pagamento online, il cliente riceverà via email il QR code da scansionare sul display del locker per sbloccarlo e ritirare la spesa già pronta nell’armadietto.

I locker sono armadietti a temperatura controllata, concepiti per ospitare gli acquisiti di beni deperibili effettuati online.

Possono contenere beni a temperatura ambiente, refrigerati e surgelati, consentendo ai clienti di ritirare tutto ciò di cui hanno bisogno in qualsiasi momento.

Come riporta una nota di Carrefour, in Italia i locker non sono ancora molto diffusi nella Gdo. Quello del Caldera Park è un progetto pilota, che fa parte della strategia di sviluppo Carrefour 2022, e che sarà poi seguito dall'implementazione in altri punti di ritiro.

Il Caldera Park è uno dei principali business center di Milano, ed è gestito da Generali Real Estate SpA SGR. Ospita circa 4000 persone che lavorano per 55 aziende.

Il nuovo locker per il ritiro della spesa è un servizio innovativo che va ad arricchire le facility disponibili a Caldera Park.

Come commenta Pierre Queau, Direttore Marketing, Clienti, Servizi e Trasformazione Digitale Carrefour Italia in una nota, “Con questo progetto pilota puntiamo a sviluppare ulteriormente la customer experience introducendo un importante strumento innovativo per l’e-commerce, che ha come obiettivo quello di porci sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti ottimizzando i tempi di spesa e coniugare l’esperienza di acquisto online con quella fisica”.