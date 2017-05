Apple mette CarPlay sui tir di Scania

La compatibilità dei sistemi di infotainment con la piattaforma CarPlay di Apple è ormai sempre più diffusa sulle automobili, sia per quanto riguarda le dotazioni che le case automobilistiche offrono per le proprie vetture sia per quel che concerne le proposte di terze parti: ora Siri sta per salire a bordo anche dei tir, con Scania.

L'azienda ha infatti annunciato che nel sistema di infotainment della prossima generazione di veicoli industriali introdurrà, tra le prime aziende in questo settore, il supporto per CarPlay di Apple.

Grazie a tale supporto sarà possibile accedere in maniera più semplice a molte delle funzionalità di iPhone.

L’introduzione di questa funzionalità, ha dichiarato Björn Fahlström, Vice President Product Management di Scania Trucks, offrirà agli autisti un maggior comfort e una maggiore sicurezza.

Il supporto per CarPlay di Apple sarà introdotto a giugno 2017 e alcuni dei dispositivi precedenti, che rispondono a determinati requisiti, potranno essere aggiornati.