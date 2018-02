Capire il cambiamento della tecnologia oggi è lo skill primario

La tecnologia si evolve a un ritmo stravolgente, con nuovi linguaggi, piattaforme e software che sostituiscono i sistemi legacy quasi alla stessa velocità con cui i professionisti della tecnologia li possono padroneggiare.

Ma secondo recenti ricerche del College Board, alcune delle competenze più richieste nel 2018 saranno senza tempo: analisi dei dati, programmazione generale, psicologia e istruzione tecnologica.

Inoltre, esperti provenienti da aziende di reclutamento di personale IT dicono che interfacciarsi con l'intelligenza artificiale e la conoscenza del cinese mandarino saranno competenze necessarie nel 2018 e oltre.

Il toolkit per adattarsi alla tecnologia

Quello che abbiamo visto è che ad avere successo nell'ambiente di lavoro di oggi non è tanto una specifica competenza tecnologica o la conoscenza di un particolare linguaggio quanto avere il toolkit per capire la tecnologia e adattarvisi mentre cambia.

Facile dire: "Tutti i professionisti della tecnologia dovrebbero essere in grado di eseguire una query Sql", ma è più difficile, e molto più importante, che tutti capiscano i fondamenti; le basi dell'informatica, come vivere in un mondo pieno di dati, come interpretare questi dati. Bisogna essere sempre pronti a saper imparare.

Mentre le competenze tecniche specifiche - Java, data science, query Sql, per esempio - sono tutte incredibilmente importanti, e competenze soft come comunicazione, collaborazione e negoziazione continuano ad essere requisiti necessari per le carriere tecnologiche di oggi, queste abilità Stem "di medio livello" possono differenziare un candidato da un altro, sia che si sia all’inizio della carriera professionale o in tecnologia da decenni.

Inoltre, incastonate tra specifiche competenze tecnologiche come React. js e Microsoft Azure, le competenze linguistiche del cinese mandarino saranno critiche in futuro, in quanto la Cina rafforza la sua posizione di superpotenza globale.

E non bisogna ignorare la crescente influenza di Intelligenza artificiale e robotica.

Andando avanti, ci sarà un bisogno fondamentale di talento che comprenda i fondamenti degli algoritmi per creare sistemi di intelligenza artificiale, così come il design generale e anche un po’ di psicologia e comprensione del comportamento umano. Le persone che hanno il compito di progettare e costruire i chatbot dovranno capire come dare a quelle tecnologie caratteristiche umane e rendere le interazioni indistinguibili dall'interagire con un altro essere umano - come può mostrare empatia, compassione, creatività, comunicazione.

Ma come possono le persone in cerca di lavoro enfatizzare questo tipo di abilità sul loro curriculum? Non è possibile elencarle semplicemente come fossero abilità tecniche. Bisogna invece enfatizzarle, raccontare cosa si è imparato negli anni di lavoro e come avete investito in una formazione post-laurea attraverso corsi online, microcertificazioni, bootcamp.

Ciò mostrerà a un potenziale datore di lavoro che ci si sta adattando alle mutevoli esigenze di una cultura del posto di lavoro sempre in fase di apprendimento, e che pè possibile tenere il passo con una tecnologia in continuo cambiamento.

Importante è anche sottolineare una forte progressione nella tua carriera, anche se questa ha avuto momenti difficili o colpi di scena. Per molti esperti delle risorse umane si tratta di dimostrare come sono state maturate le competenze, sia che si tratti di un lavoro part-time, di uno stage, di un campo da tirocinio o di un apprendistato. ovunque si possa parlare e illustrare scenari in cui ci si trovava di fronte a dover imparare e padroneggiare cose nuove.

C' è un mercato forte per chiunque abbia questo tipo di abilità adattive - curiosità, spinta e passione per affrontare nuove sfide e imparare cose nuove. L' unica costante della tecnologia è il cambiamento, e la certezza che domani sarà molto diverso da oggi per questo molte aziende vogliono vedere candidati che lo incarnino.