Una cantinetta smart fa controllare i vini

Una cantinetta intelligente porta alla giusta temperatura il vino da servire, monitora costantemente le condizioni di conservazione delle bottiglie, avvisando circa eventuali anomalie, ricorda lo storico degli acquisti ed è in grado di consigliare il proprietario sulla data di consumazione ottimale di ciascun vino.

La cantinetta smart è frutto della collaborazione tra l’azienda austriaca Datron GmbH e il system integrator italiano CWS Digital Solutions, che ha sviluppato il progetto sfruttando le potenzialità della tecnologia IoT (Internet of Things) per migliorare gli standard di conservazione del vino.

La prima cantinetta intelligente Datron è un’elegante cantinetta frigo della Linea Classica da 40 bottiglie champagnotte prodotta dalla casa austriaca, adatta sia a incasso che a libera installazione, connessa alla rete internet domestica e arricchita da invisibili sensori in grado di monitorare temperatura e umidità, interne ed esterne, e verificare la qualità dell’aria.

I sensori registrano a intervalli regolari le condizioni climatiche e, attraverso il controller Livion IoT sviluppato da CWS, inviano dati a un server che l’utente controlla attraverso una web application, consultabile via smartphone.

Il sistema è in grado di segnalare al proprietario eventuali errori e sbalzi di temperatura, rispetto ai valori preimpostati, inviando email o sms di allerta, ma offre anche un supporto per pianificare la degustazione delle proprie bottiglie.

La cantinetta può creare un’anagrafica con la storia di ogni acquisto e offrire consigli sulle modalità di conservazione e tempistiche di consumo.

La Cantinetta intelligente Datron al momento è prodotta in edizione limitata e su prenotazione. Il primo prototipo è stato presentato in occasione del Vinitaly presso lo spazio Wine2Digital. Attualmente è prenotabile sul sito www.vini-italy.net .

Per Luca Passini, Ceo di CWS Digital Solutions, la tecnologia IoT è già sperimentata con successo da molti produttori vinicoli perché consente di verificare il corretto invecchiamento dei vini in botte senza il bisogno di effettuare prelievi di campioni.

Per Sergio Rasi, Ceo di Datron Handelsges M.B.H la cantinetta smart rappresenta l’evoluzione premium «di uno dei nostri prodotti di punta ma si tratta di una tecnologia altamente innovativa di proprietà Datron/CWS che non mancherà di stimolare la curiosità degli appassionati di vino più attenti, che speriamo di attrarre in futuro con un’intera linea di prodotti intelligenti, controllabili direttamente dallo smartphone».