Canon: mobilità e cloud sulle multifunzione imageRunner

Saranno disponibili da febbraio le tre nuove serie di stampanti multifunzione imageRunner Advance studiate per abilitare gli utenti al mobile e annunciate da Canon Europe per offrire ai partner soluzioni ottimizzate e in grado di ridurre i costi complessivi legati alle attività di stampa dei clienti.

Parliamo di quella che in una nota ufficiale Dan Woodstock, Product Marketing Manager, Canon Europe, ha definito la più forte line-up rilasciata sul mercato da Canon per offrire controllo intuitivo, funzioni di connettività cloud semplici e l’integrazione con una vasta gamma di soluzioni per il moderno workflow documentale.

In sostituzione delle precedenti serie C250/350, C3300 e 4200, le nuove imageRunner Advance C255/355 A4 a colore, imageRunner Advance C3500 A3 a colore e imageRunner Advance 4500 A3 mono dotate degli stessi livelli di personalizzazione e degli stessi display touch a colori si basano, infatti, sulla piattaforma condivisa imageRunner Advance Gen3. Dotata di interfaccia utente smartphone-like e già utilizzata per le serie 6500, C5500 e C7500, quest’ultima è stata ideata da Canon per integrare i vari dispositivi hardware presenti in azienda ed estendere l’esperienza acquisita su di una gamma più nutrita di dispositivi.

Ecco, di seguito, tutti i plus che caratterizzano gli ultimi rilasci.