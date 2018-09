È tempo di grandi innovazioni in casa Canon, con l’arrivo del nuovo sistema EOS R. Sono passati oltre trent’anni dal lancio del sistema EOS, e si apre una nuova frontiera per la fotografia.

Canon dunque risponde a Nikon, che di recente ha lanciato il suo nuovo sistema Z e due mirrorless a pieno formato.

La nuova fotocamera mirrorless full frame Canon EOS R è la prima del suo genere, con l'innovativo innesto RF.

Il nuovo innesto RF ha una connessione a 12 pin, per una migliore trasmissione dei dati, e un tiraggio di 20 mm.

Ha un ampio diametro di 54 mm e rappresenta il fulcro del nuovo sistema R. Con tali caratteristiche, il sistema EOS R promette di offrire immagini più nitide e dettagliate, oltre a una maggiore flessibilità e libertà creativa. Inoltre, grazie ai tre nuovi adattatori il nuovo sistema EOS R può essere utilizzato con oltre 70 obiettivi EF ed EF-S.

La fotocamera Canon EOS R

La Canon EOS R è basata su un sensore CMOS full-frame da 35 mm con circa 30,3 milioni di pixel effettivi. L’elaborazione è affidata al più recente processore d'immagine DIGIC 8.

Il Digital Lens Optimizer corregge fattori come le aberrazioni dell'obiettivo. Esso sfrutta le capacità degli obiettivi RF di inviare i dati di correzione memorizzati nell’obiettivo al corpo macchina.

La EOS R offre una messa a fuoco automatica molto veloce, in grado di arrivare a un valore di soli 0,05 secondi. E consente la messa a fuoco automatica fino a -6 EV. Offre uno scatto continuo fino a 8 fps (AF fisso) e 5 fps con messa a fuoco continua. Il Touch and Drag AF consente inoltre di spostare il punto di messa a fuoco avvalendosi del display touchscreen.

Le funzioni video non sono da meno. La Canon EOS R permette di effettuare riprese 4K e lo schermo orientabile e touchscreen rende possibili numerose angolazioni. È inoltre possibile registrare video a 10 bit su registratore esterno tramite HDMI.

È integrato il supporto sia Bluetooth, sempre attivo e a basso consumo energetico, sia Wi-Fi. Ed è possibile scattare da remoto tramite l'app Canon Camera Connect.

La Canon EOS R sarà disponibile a partire dal 9 ottobre 2018 al prezzo di 2.629 euro.

Ottiche, accessori e app

Il nuovo innesto ideato per gli obiettivi RF offre un radicale cambiamento nel design delle ottiche. Gli ingegneri Canon hanno dunque potuto progettare nuove lenti che prima semplicemente non erano possibili. E che stabiliscono nuovi standard di qualità e velocità. Al momento Canon ha lanciato quattro nuove ottiche per EOS R.

RF 50mm f/1.2L USM è un obiettivo serie L a focale fissa estremamente luminoso, che offre prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione. RF 24-105mm f/4L IS USM è un obiettivo zoom serie L: il primo obiettivo Canon full frame con tecnologia NanoUSM. RF 28-70mm f/2L USM è ideale per le riprese video in cui è necessaria una messa a fuoco fluida e naturale. L’obiettivo RF 35mm f/1.8 IS Macro STM è ideale per la street photography, la fotografia di viaggio e i primi piani.

Per EOS R è disponibile anche un’ampia gamma di accessori, tra cui un battery grip e un flash potente e versatile.

Inoltre Canon ha introdotto anche Digital Photo Professional Express (DPP Express) per iPad. Intuitivo e facile da usare, DPP Express è un software di elaborazione, visualizzazione e modifica delle immagini RAW ad alte prestazioni. Questa applicazione può essere utilizzata con tutte le fotocamere della gamma EOS ed EOS R.

Le immagini vengono trasferite tramite Canon Camera Connect e possono essere modificate direttamente tramite l'app su iPad. Dal bilanciamento del bianco alla regolazione delle curve di colore fino alla gamma dinamica.

Professional Print & Layout è invece il nuovo software di stampa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.