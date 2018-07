Campagne marketing su mobile, scende in campo Oracle

Coinvolgere i consumatori mobile è diventato elemento essenziale nell’attuale scenario mobile first, in cui la messaggistica è il canale preferito dal marketing per raggiungere i consumatori.

Una ricerca Gartner afferma che varie fonti segnalano tassi di apertura e risposta degli SMS rispettivamente fino al 98% e 45%, contro cifre del 20% e 6% per i messaggi email.

L'integrazione degli SMS all’interno delle campagne marketing richiede l’individuazione di una rete di aggregazione in linea con gli obiettivi più ampi della campagna.

Si tratta di un processo di ricerca che spesso si rivela complesso, faticoso e dispendioso in termini di tempo e risorse.

Per aiutare i professionisti marketing a individuare in modo semplice e rapido i migliori operatori per massimizzare il ROI delle proprie campagne mobile, Oracle Responsys ha introdotto la SMS Public Aggregator Network (Span).

Oracle Span è una nuova applicazione self service all’interno di Oracle Marketing Cloud che permette ai clienti di selezionare, ordinare e gestire facilmente i servizi SMS direttamente dall’aggregatore preferito.

Spam elimina la complessità fornendo un’applicazione fai da te semplice da utilizzare, che permette di identificare con rapidità e facilità le reti di aggregazione, in base a regione, prezzo o tipologia di percorso.

Con Span gli utenti di Oracle Responsys possono sfruttare il vantaggio degli SMS per entrare in contatto con i clienti e coinvolgerli.

Le nuove funzionalità marketing via SMS si basano sull’impegno di Oracle Marketing Cloud nell’aiutare i Marketers a convertire i clienti su più dispositivi con una strategia di Mobile Marketing ben orchestrata.

Oltre alle nuove funzionalità di marketing via SMS, Oracle Responsys offre strumenti avanzati come messaggistica Push, Rich Push, In-App e MMS, per entrare in contatto con la propria audience tramite qualsiasi dispositivo si ritenga necessario al fine di stimolare il coinvolgimento e la fidelizzazione del cliente e incrementare il fatturato derivante dalle attività mobile.

Oracle Marketing Cloud fa parte di Oracle Customer eXperience (CX) Cloud Suite, che permette alle aziende di adottare un approccio più intelligente alla gestione della customer experience. Innestata in una piattaforma business che include HCM, ERP, EPM collegando dati, processi, esperienze e risultati, Oracle CX Cloud Suite aiuta a ridurre la complessità dell'IT, ottenendo risultati aziendali prevedibili e tangibili.