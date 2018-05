Cambridge Analytica ha cessato le attività

Con un comunicato stampa è stata comunicata la chiusura di Cambridge Analytica, la società diventata famosa per il sostegno operativo alla campagna elettorale di Donald Trump e protagonista dello scandalo sull'utilizzo improprio di dati di Facebook.

SCL Elections e la consociata britanniche Cambridge Analytica LLC, riporta la nota, hanno presentato istanze di avvio di procedura di insolvenza nel Regno Unito.

La società ha immediatamente cessato tutte le operazioni.

Inoltre saranno presto avviati procedimenti paralleli di fallimento per conto di Cambridge Analytica LLC e di alcune consocoate statunitensi.

Negli ultimi mesi, riporta sempre la nota, Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società per correggere le informazioni sulla sua reputazione, è stata denigrata per attività non solamente legali, ma anche ampiamente accettate come componente standard della pubblicità online su entrambi i fronti, politico e commerciale.

Nonostante l'incrollabile fiducia di Cambridge Analytica sul fatto che i suoi dipendenti abbiano agito in modo etico e legale, l'assedio della copertura mediatica ha allontanato praticamente tutti i clienti e i fornitori della società.

Di conseguenza, è stato stabilito che non è più possibile continuare a gestire l'attività, cosa che ha lasciato la società di analisi di big data senza un'alternativa realistica, conclude la nota.