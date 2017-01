Cambio al marketing di Sap Italia

Matteo Pozzuoli è stato nominato Head of Marketing da Sap Italia.

Laureato in Relazioni Pubbliche all’Università Iulm di Milano ed esperto di strategie di comunicazione, il manager che subentra a Flaminio Francisci, ora nominato Head of Emea and Me Sme and Partner Marketing, ha maturato una significativa esperienza nel settore del marketing ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Qvc Italia e Vodafone Italia.

Nel suo nuovo ruolo, Pozzuoli avrà la responsabilità di rafforzare lo sviluppo del business della filiale italiana e delle strategie di marketing di Sap implementando modelli innovativi di customer experience e creando nuove campagne per sostenere i percorsi di digitalizzazione delle aziende italiane.

In linea con i principi di Run Simple, Pozzuoli guiderà un team di professionisti con l’obiettivo di accelerare l’adozione delle soluzioni Sap per la Digital Enterprise, per dare vita a un nuovo modello di Live Marketing, in grado di coinvolgere i clienti in modo rilevante, indipendentemente dal canale e dallo specifico customer journey.

A sua volta, nel suo nuovo incarico, Flaminio Francisci avrà la responsabilità di sviluppare, gestire e coordinare il marketing del segmento small e medium enterprise di Sap e dei suoi partner in Regioni che comprendono l’area europea, africana, medio orientale e russa.