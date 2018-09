Sky ha lanciato sul mercato una SmartCAM che permette agli abbonati l’accesso ai canali del bouquet trasmessi sulle frequenze del digitale terrestre.

La nuova Cam Sky si chiama I CAM e costa 79,90 euro.

Si basa sulla SmarCAM HD Wi-Fi prodotta da SmarDTV ed è identica a quella marchiata Mediaset Premium, già presente nei negozi da diverso tempo.

Progettata secondo le più recenti evoluzioni tecnologiche per garantire l’accesso non solo ai contenuti televisivi DVB-T/T2 a pagamento (anche Ultra HD 4K) ma anche ai servizi di video on demand, la cam Sky è abbinata a una smart card (da attivare e senza offerte di visione incluse) che dovrebbe essere associabile a una sola tessera.

Lo standard CI+ permette di accedere a tutta l’offerta Sky DTT, anche in HD, mentre il modulo Wi-Fi integrato non viene al momento utilizzato.

Nella versione Mediaset supporta invece la app Premium SMART CAM CONTROL (iOS e Android) per trasformare smartphone e tablet in telecomandi touch per il controllo del televisore e la gestione dei contenuti di Premium Play, .

La I CAM è compatibile con tutti i Tv/decoder CI+ e, rinunciando ai canali HD, anche a quelli dotati di slot CI.