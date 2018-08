Fantastical è un’app calendario per la creazione e la gestione di eventi e promemoria. L’app è disponibile sia per Mac, sia per iPhone (questa offre anche l’app per iMessage e Apple Watch) e iPad.

L’aggiornamento Fantastical 2.5 per Mac, arrivato a luglio ha introdotto diverse nuove funzionalità utili e interessanti. Innanzitutto, l’app ora include il supporto per Meetup, il servizio online per organizzare incontri e creare e unirsi a gruppi.

Un’altra utile funzione è la possibilità di proporre un altro orario quando si ricevono inviti. L’opzione di proposta di un nuovo orario invia una risposta all’organizzatore, che può poi accettare o rifiutare il cambiamento richiesto. Questa funzionalità è disponibile in Office 365 e in Exchange 2013 successivo. Fantastical si integra con Exchange e invia le proposte di orario direttamente attraverso la piattaforma. Oltre a ciò, questa funzionalità è disponibile per tutti gli altri utenti attraverso il supporto dei servizi basati su CalDAV. Tra questi, ad esempio, iCloud, Google Calendar e molti altri. Quando si propone un nuovo orario utilizzando un servizio CalDAV, Fantastical crea un'email speciale. Il messaggio di email contiene in allegato un file .ics della nuova proposta d’orario.

Se anche l'altra persona utilizza Fantastical, sarà in grado di aprire il file .ics nell’app. E quindi accettare o rifiutare direttamente la nuova proposta di modifica dell’attività programmata. Non tutte le app di gestione del calendario e della posta elettronica supportano tali risposte automatiche. In caso l’app utilizzata non le supporti, l'email mostrerà i dettagli riguardanti la modifica proposta. Seppur non in automatico, ciò consente all’altro utente di visualizzare le informazioni e aggiornare il calendario, se necessario.

Altre novità di Fantastical 2.5

Tra le altre novità c’è una nuova opzione di visualizzazione per gli eventi che si estendono per più giorni. Questi inoltre visualizzano gli orari di inizio e fine anche nella vista mensile. La finestra “mini” di Fantastical può essere staccata ed è ora utilizzabile nella modalità Split View di macOS.

Nel creare inviti nel calendario Exchange è ora possibile indicare se sia necessaria o meno una risposta. È possibile attivare una nuova opzione per mostrare il numero della settimana attuale nell’icona nel Dock o nella barra menu. Ci sono poi ulteriori novità minori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dello sviluppatore.