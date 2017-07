Il calcio è un gioco di intelligenza. Artificiale

Stats ha presentato Stats Edge, un'applicazione di ricerca e analisi basata sull'intelligenza artificiale che consente alle squadre di calcio di trovare all'istante filmati e di analizzare schemi tattici degli avversari.

Sfruttando la potenza dell'analisi dati basata sull'intelligenza artificiale, si potranno valutare all'istante e con la massima efficienza i punti di forza e le debolezze di una squadra di calcio, concentrandosi su vari aspetti del gioco.

Stats Edge utilizzerà dati provenienti dalle principali leghe calcio: Premier League, Championship, La Liga, Ligue de Football Professionnel, Serie A, Bundesliga, Qatar Stars League, Champions League e altre. Inizialmente sarà disponibile in cinque lingue.

Stats Edge unisce filmati e dati calcistici attraverso un'interfaccia utente intuitiva nata dalla collaborazione con i principali club inglesi, francesi e spagnoli attraverso la metodologia del design-thinking. In questo modo, tutti gli operatori dei club, dai match analyst ai dirigenti, saranno in grado di analizzare, annotare e condividere approfondimenti sulla stessa piattaforma.

Ricerca nella lingua del calcio

Il motore di ricerca consente ai manager e agli analisti di usare il vocabolario calcistico all'interno di una casella di ricerca per trovare in pochi secondi video clip rilevanti in interi campionati, tornei e coppe, indipendentemente dalla complessità delle loro richieste.

Potranno collegare molteplici eventi e stili di gioco per effettuare le ricerche, con la possibilità di eseguire oltre 1.000 combinazioni di ricerca.

La possibilità di effettuare ricerche su giocatori, squadre, stili, schemi tattici e molto altro usando un linguaggio naturale è un passo avanti sostanziale che porterà ad accedere a dati complessi attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.

Stats Edge consente di trovare e recuperare tutte le azioni in contropiede di una squadra di calcio con cui è andata in gol, le azioni principali di un giocatore, ad esempio tiri e cross nelle ultime cinque partite, o i passaggi in una zona definita del campo.

Dopo l'identificazione dei filmati, il motore di ricerca di proprietà di Stats, Exemplar Search, è in grado di trovare all'istante video di schemi di gioco simili con il solo clic di un pulsante.

Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, la piattaforma legge la combinazione di giocatore, traiettorie del pallone ed eventi specifici nei diversi filmati per recuperare i risultati di Exemplar Search.

Edge ricorre alla potenza dell'intelligenza artificiale per offrire funzioni di analisi intuitive, a partire dalle transizioni e dagli schemi di gioco.

Specificando in modo dinamico una zona del campo e altre variabili, il manager e l'analista potranno accedere all'instante ad analisi approfondite e ai video corrispondenti.

Ad esempio, nell'analisi di uno schema tattico di un avversario, sarà possibile identificare le zone target e collegarle ai giocatori più pericolosi analizzandone l'efficacia in fatto di tiri e reti segnate. Nell'analisi delle transizioni, sarà possibile analizzare i giocatori chiave coinvolti, nonché il loro comportamento più tipico dopo aver preso o perso palla.