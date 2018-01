Blockchain, le conferme che servono al business

Blockchain, la tecnologia che supporta bitcoin e altre criptovalute è pronta per il passaggio al business generale. Un numero crescente di industrie e governi nazionali stanno conducendo progetti pilota e, in alcuni casi, implementazioni reali di applicazioni.

I casi di utilizzo sono volti a sfruttare la tecnologia per migliorare la gestione della catena di approvvigionamento e la sicurezza alimentare, verificare le identità, condurre transazioni immobiliari e gestire le cartelle cliniche e le transazioni assicurative.

In un recente rapporto, gli analisti di Idc hanno affermato di aspettarsi che "i libri mastro distribuiti e le interconnessioni blockchain evolveranno a un ritmo lento e costante nei prossimi 36 mesi... ed entro il 2021, almeno il 25% del Global 2000 utilizzerà questo tipo di servizi come base per la fiducia digitale su larga scala".

La supply chain dei prodotti alimentari

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, quasi 1 persona su 10 si ammala ogni anno a causa del cibo contaminato e 420.000 persone, di cui 125.000 bambini sotto i cinque anni, muoiono.

La maggior parte di questi decessi si verificano in Africa e nel sud-est asiatico, ma il Centro per il controllo delle malattie stima che circa 3.000 persone negli Stati Uniti muoiono di malattie di origine alimentare ogni anno. Se fosse possibile tracciare e rintracciare con precisione i prodotti alimentari dall'origine al mercato, sarebbe molto più facile e veloce identificare la fonte di una malattia di origine alimentare.

Driscoll's è uno dei 13 principali produttori e distributori alimentari che hanno collaborato in un programma pilota con Ibm per applicare blockchain al problema della tracciabilità degli alimenti contaminati.

Driscoll's ha già una visibilità significativa in una catena di fornitura che comprende migliaia di coltivatori indipendenti negli Stati Uniti, in America, Asia Pacifico e parti del Medio Oriente, Africa ed Europa orientale. I codici a barre sui pallet e i codici QR sui contenitori consentono di rintracciare l'origine della frutta fino al singolo coltivatore e a una raccolta specifica.

Il distributore vuole ampliare la portata della sua raccolta dati per includere ulteriori eventi in azienda e quelli che si verificano dopo che la frutta lascia i suoi centri di distribuzione, raggiungendo il cliente e anche il livello dei consumatori. L'obiettivo: maggiore trasparenza e miglioramento della sicurezza alimentare.

Ma non è solo il cibo a dover essere rintracciato. In ottobre, Kobe Steel, il terzo produttore giapponese di acciaio, ha ammesso di aver falsificato i documenti di produzione relativi alla qualità dell' alluminio e del rame prodotti. I materiali scadenti erano destinati ad essere utilizzati in prodotti realizzati da altre 200 società.

Il problema degli standard

Vi è tuttavia un passo importante che i diversi settori industriali devono compiere prima che questa tecnologia possa essere impiegata in modo significativo: gli standard devono essere concordati.

Un esempio: nell'industria alimentare, le aziende utilizzano già lo standard Gs1 per i codici a barre che si vedono sugli imballaggi, quindi ha senso utilizzarlo come parte della tecnologia a blocchi.

La fiducia è alla base di qualsiasi transazione commerciale ed è spesso stabilita mediante l'uso di terzi. Nel settore immobiliare, ad esempio, i broker sono generalmente l'intermediario di fiducia tra acquirente e venditore. Ma le transazioni blockchain funzionano diversamente, utilizzando un processo chiamato consenso.

Il consenso è il processo utilizzato da una catena di blocchi per raggiungere un accordo sull'ordine e la validità delle transazioni. È una parte vitale di una rete blockchain in quanto consente ai partecipanti alle transazioni di rete di concordare, senza un intermediario di fiducia.

La ricerca della sicurezza

I libri contabili distribuiti, l'architettura essenziale di qualsiasi blockchain, rendono impossibile per un hacker cancellare o alterare i dati, dato che il libro mastro è progettato per essere append-only. E anche se i dati fossero in qualche modo cancellati dai nodi, sarebbero comunque presenti sui backup, rendendo il compito dell'hacker estremamente difficile.

Tuttavia, poiché i dati esistono al di fuori del firewall dell'originatore, potrebbero non essere abbastanza sicuri per alcuni usi sensibili. Anche nel caso di una blockchain privata e autorizzata, i dati sensibili messi sulla blockchain continuano a uscire di fatto dal firewall e dal perimetro di qualsiasi organizzazione sanitaria che partecipa ed è a maggior rischio di accesso non autorizzato.

La comunità Hyperledger e i suoi membri stanno sviluppando metodi di sicurezza più avanzati, da "identità autosufficiente" a "prove di conoscenza zero". Ma le autorità di regolamentazione e i responsabili della sicurezza delle reti dovranno essere convinti che la nuova tecnologia è, di fatto, abbastanza sicura da poter confidare nei dati sensibili.