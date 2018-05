BTicino fa controllare la casa con un’unica interfaccia

Hometouch di BTicino è un sistema per la casa che agisce da interfaccia per il controllo dell’impianto domotico e del videocitofono connesso.

Il dispositivo si basa su un display capacitivo da 7”, che integra l’accesso a funzioni multiple. Allo stesso tempo, offre un design raffinato per adattarsi in maniera elegante e non invasiva nei nostri ambienti domestici.

Il nuovo dispositivo riunisce in un unico prodotto e in un’unica interfaccia di controllo due sistemi. Provvede infatti alla supervisione del sistema domotico MyHome_Up.

In più, integra la funzione di videocitofono connesso, sia in locale che a distanza. La gestione da remoto avviene grazie all’app per smartphone dedicata.

Hometouch BTicino, interfaccia di gestione della casa

Se collegato alla rete Wi-Fi, Hometouch BTicino può dunque fungere da videocitofono connesso. È in grado cioè di visualizzare sul display integrato le chiamate ricevute dalla pulsantiera esterna. Inoltre, consente di gestirle anche da remoto grazie all’app gratuita Door Entry, disponibile per iOS e per Android.

Dal punto di vista del controllo dell’impianto domotico, il display dà accesso a diverse aree dedicate per le funzioni MyHome_Up. Permette di gestire l’impianto di termoregolazione, il sistema di automazione di luci e tapparelle, il sistema antifurto. Consente inoltre la gestione del sistema audio multiroom NuVo e degli scenari MyHome_Up.

È possibile personalizzare la home page del display impostando fino a venti comandi preferiti a scelta. Questi possono includere automazioni, scenari così come funzioni videocitofoniche.

Per quanto concerne il design, il display touch screen 7” in vetro lucido è inserito in una struttura in policarbonato. Questa presenta una finitura “grigio tech” che dona al dispositivo un look moderno e raffinato. Hometouch BTicino può essere installato sia a incasso che a parete.

Naturalmente il device si integra con la piattaforma domotica e di videocitofonia compatibile di BTicino. Hometouch fa infatti parte del programma Eliot di BTicino dedicato agli oggetti connessi di tipo Internet of Things.

Maggiori informazioni sul sito del produttore.