BT e Hitachi Vantara sviluppano IoT industriale

BT e Hitachi Vantara, società interamente controllata da Hitachi, hanno annunciato una partnership globale volta a creare soluzioni innovative in campo IoT industriale e enterprise.

Le due aziende si concentreranno inizialmente sullo studio e la progettazione di soluzioni di asset intelligence e di predictive maintenance per clienti appartenenti ai settori del manufacturing e dei trasporti.

La partnership unisce le infrastrutture di rete globali, le capability cloud e le competenze di cybersecurity di BT con l'expertise di Hitachi in ambito Operational Technology ed Information Technology (OT/IT), la piattaforma di prossima generazione Lumada IoT e il portafoglio integrato di servizi e soluzioni IoT.

La tecnologia, l’infrastruttura e le competenze combinate delle due aziende consentiranno ai rispettivi clienti di sfruttare intelligenza connessa e analisi dati avanzata per semplificare i processi ed ottimizzare le performance di business aziendali su scala globale.

Per Bas Burger, CEO Global Services, BT, a partnership con Hitachi aiuterà BT ad accelerare l'innovazione e a facilitare il percorso verso la digitalizzazione e l'IoT in tutto il mondo.

Per Ryuichi Otsuki, CEO di Hitachi Vantara e Vice President di Hitachi Ltd, ’IoT è un punto di incontro critico, in cui stanno convergendo e si stanno allineando gli interessi dell’economia, del mondo industriale e della società come mai accaduto prima.

Le prime soluzioni commerciali frutto di questa collaborazione sono attese entro l’estate del 2018.