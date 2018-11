Nel progettare la nuova gamma per la stampa LED a colori Brother L3000, il produttore si è concentrato su una caratteristica importante.

Vale a dire la massima silenziosità possibile: soprattutto in uffici e ambienti condivisi, è una dote altamente apprezzata e richiesta.

Per la nuova serie Brother L3000 l’azienda dichiara una rumorosità di stampa di 47 dB e anche meno, a seconda dei modelli. Ad esempio il modello MFC-L3770CDW stampa fino a 24 pagine al minuto a colori a 47 dB. Il modello HL-L3230CDW (come altri della gamma) offre un livello di pressione acustica in fase di stampa di 45 dB.

Si tratta di un livello classificabile come più silenzioso della tipica conversazione quotidiana in ufficio, spiega Brother. In un ambiente professionale, dove è preferibile che non ci siano rumori eccessivi a disturbare la concentrazione, è un prezioso contributo all’efficienza.

Ma non è solo sulla riduzione della rumorosità d’esercizio che punta la nuova gamma Brother L3000. A incrementare l’efficienza in ufficio giocano anche altri fattori, chiaramente, quali velocità, connettività, capacità di toner e carta.

Stampa LED per la massima efficienza

Per quanto riguarda la connettività, i nuovi dispositivi di stampa LED Brother offrono un ampio ventaglio di opzioni. Le possibilità di connessione variano a seconda dei modelli e rispondono a tutte le esigenze. Tra queste: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, rete cablata.

Sono inoltre disponibili funzioni che incrementano l’efficienza nel lavoro, come la stampa fronte/retro automatica. O come le opzioni di stampa rapida sia da smartphone che da tablet. I metodi produttivi e la scelta dei materiali sono inoltre progettati per garantire efficienza e continuità nel tempo.

Inutile dire che, in qualsiasi ambiente professionale, il risparmio è ormai un fattore. I consumabili ad alta capacità consentono di ottenere un costo per pagina migliore sia a colori sia in monocromatico. Inoltre, permettono di perdere meno tempo per sostituire i toner di frequente.

Anche la possibilità di gestire una capacità carta di 250 fogli consente di stampare più a lungo senza dover rifornire il cassetto. L’aumento della produttività e la diminuzione del tempo di inattività rendono l’ufficio più efficiente.

La stampa a colori consente di dare un maggiore impatto ai documenti di marketing, di presentazione ai clienti e tanto altro. La stampa LED offre inoltre qualità delle immagini, profondità di dettaglio e colori vividi.

Maggiori informazioni sulla nuova gamma per la stampa LED a colori Brother L3000 sono disponibili a questo indirizzo.

Brother ha di recente lanciato anche la nuova gamma X Series di stampanti e multifunzione inkjet formato A3.