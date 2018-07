Broadcom compra CA Technologies per 18,9 miliardi di dollari

Il produttore di semiconduttori Broadcom ha comunicato di voler acquisire CA Technologies per 18,9 miliardi di dollari in contanti, espandendosi nel software aziendale per diversificare la propria attività.

Come comunicato dalla società dopo la chiusura dei mercati, Broadcom pagherà 44,50 dollari per ogni azione di CA Technologies, riconoscendo un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura della borsa di ieri.

Il completamento dell'operazione da parte del fornitore di semiconduttori per i mercati finali cablati, wireless, storage aziendale e industriale, è prevista nel quarto trimestre.

In una nota della società, Hock Tan, Presidente e Amministratore delegato di Broadcom, ha dichiarato che "Questa transazione rappresenta un elemento importante nel momento in cui creiamo una delle società leader nel settore delle tecnologie per l'infrastruttura: con la sua base installata di clienti CA Technologies è posizionata in modo esclusivo e in crescita. Il mercato dei software di infrastruttura e il software mainframe ed enterprise si aggiungeranno al nostro portafoglio di tecnologie mission critical per le aziende e intendiamo continuare a rafforzare questa offerta per soddisfare la crescente domanda di soluzioni software per infrastrutture".

Da parte sua il CEO di CA Technologies, Mike Gregoire, ha detto che "Questa combinazione allinea la nostra esperienza nel software con la leadership di Broadcom nel settore dei semiconduttori. I vantaggi di questo accordo si estendono ai nostri azionisti che riceveranno un premio significativo e immediato per le loro azioni, così come i nostri dipendenti che entreranno a far parte di un'organizzazione che condivide i nostri valori dell'innovazione, della collaborazione e dell'eccellenza ingegneristica".