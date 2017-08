Brainno, un auricolare per la mindfulness

Per il momento è ancora un progetto da finanziare su Indiegogo, ma l’obiettivo economico principale è stato ampiamente superato e quindi Brainno - il primo wearable che promette in modo specifico di incrementare la nostra mindfulness - dovrebbe effettivamente arrivare nelle mani dei primi sostenitori entro fine anno.

Strutturalmente Brainno appare come un auricolare Bluetooth un po’ sovradimensionato, cosa comprensibile visto che deve ospitare una buona dose di elettronica. La staffa che serve a mantenerlo in posizione ospita tre elettrodi che servono a rilevare le onde cerebrali di chi lo indossa. Vicino all’auricolare vero e proprio c’è un sensore ottico per misurare la frequenza cardiaca, un approccio adottato anche da diversi auricolari sportivi.

I dati sull’attività cerebrale e la frequenza cardiaca rilevati da Brainno vengono trasmessi in tempo reale, via Bluetooth, a un’app per smartphone denominata Brainno Coach.

L’app valuta il livello di stress, relax o attenzione esaminando l’intensità delle onde cerebrali suddivise per frequenza, come in un classico elettroencefalogramma, e combinando questa valutazione con la frequenza cardiaca misurata.

Il compito dell’app infatti è duplice: da un lato tenere traccia del nostro livello di stress o di rilassamento, dall’altro aiutarci a restare in una condizione ottimale attraverso contenuti multimediali e minigiochi.

Brainno Coach ha varie modalità di visualizzazione dei parametri rilevati, in un dato momento ma anche come medie rilevate nel tempo. Dà anche indici di sintesi che valutano lo stato di benessere con un singolo valore numerico.

A seconda dello stato mentale, Brainno Coach propone mezzi per rilassarsi o per aumentare la concentrazione. Può mostrare colori che considera rilassanti in base all’andamento delle nostre onde cerebrali mentre li guardiamo, come anche usare in combinazione suoni e immagini.

La concentrazione viene invece aumentata tramite piccoli giochi controlati sempre via onde cerebrali.