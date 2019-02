Il Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha annunciato una nuova funzionalità che può migliorare significativamente le prestazioni delle soluzioni di localizzazione. Bluetooth SIG è l’associazione commerciale non-profit che sovrintende a questa tecnologia wireless. Conta oltre 34.000 aziende associate e, tra gli altri compiti, ha quello di definire e migliorare le specifiche dello standard.

La nuova funzionalità annunciata consente ai dispositivi di determinare la direzione di un segnale Bluetooth. In tal modo, permette lo sviluppo di soluzioni di prossimità basate su Bluetooth, in grado di comprendere la direzione del device. E sistemi di localizzazione Bluetooth che hanno la possibilità di raggiungere una precisione fino al centimetro nel posizionamento.

Bluetooth impara a conoscere la direzione

Le soluzioni di servizi di localizzazione Bluetooth, spiega il SIG, generalmente rientrano in due categorie. Queste sono: le soluzioni di prossimità e i sistemi di localizzazione.

Oggi, le soluzioni di prossimità utilizzano il Bluetooth per capire quando due dispositivi sono vicini tra loro, e, approssimativamente, quanto sono distanti. In questa categoria rientrano, ad esempio, i tag per trovare gli oggetti personali. Oppure le soluzioni informative per punti di interesse (PoI), come i beacon di prossimità per il marketing.

Sfruttando la nuova funzione di rilevazione della direzione, le soluzioni di prossimità Bluetooth potranno accrescere in precisione e in efficacia. Ad esempio, una soluzione di ritrovamento degli oggetti potrebbe non solo consentire a un utente di sapere quando un tag è vicino. Ma anche in quale direzione si trovi, migliorando notevolmente l'esperienza d’utilizzo.

I sistemi di localizzazione utilizzano il Bluetooth per determinare la posizione fisica dei dispositivi. Essi includono i Real-Time Locating System (RTLS), come quelli utilizzati per il tracciamento dei beni e delle risorse. Nonché gli Indoor Positioning System (IPS), come quelli per l’orientamento all’interno degli edifici.

Oggi, i sistemi di localizzazione Bluetooth possono raggiungere una precisione a livello del metro, nel determinare la posizione fisica di un dispositivo. Introducendo la nuova funzionalità di rilevazione della direzione, tali sistemi potrebbero migliorare la precisione fino al livello del centimetro.

Specifiche per la nuova versione

La nuova funzione di rilevamento della direzione è inclusa nella versione 5.1 della Bluetooth Core Specification. Questa è stata resa disponibile per gli sviluppatori: tutte le informazioni al riguardo sono presenti a questo link.